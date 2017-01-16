Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunu olan Unblockable ile beyninizi sınırlarına kadar zorluyor ve bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışı bulunan oyunda karakteri buz kütlelerinin üzerinden indirmeye çalışıyorsunuz.

Tam bir meydan okuma oyunu olarak dikkatimizi çeken Unblockable'da ilginç görünümlü karakterimizi buz kütlelerinin tepesinden aşağıya güvenli bir şekilde indirmeye çalışıyorsunuz. Buz kütlelerini kırarak ilerliyor ve karakteri öldürmeden bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Dengeli bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda işiniz oldukça zor. Gayet basit bir oynanışı bulunan oyunda tek dokunuş yapıyor ve buz kütlelerini kırabiliyorsunuz. Ayrıca özel güçleri de kullanabiliyor ve işinizi kolaylaştırabiliyorsunuz.

Birbirinden zorlu yüzlerce bölüme sahip olan oyunda düşünce gücünüzü zorluyor ve akıllı bir şekilde oynuyorsunuz. Bağımlılık yapıcı bir etkisi bulunan oyunu mutlaka denemelisiniz. Unblockable oyunu sizleri bekliyor.

Unblockable oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.