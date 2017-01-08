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Uncharted 4'ün Satış Miktarı Belli Oldu

Naughty Dog firması tarafından PlayStation 4 platformuna özel olarak geliştirilen aksiyon macera oyunu serisi Uncharted'ın oldukça büyük bir oyuncu kitlesi olduğu şüphesiz. Serinin son oyunu olan Uncharted 4: A Thief's End'in satış rakamları da oyunun dağıtımcılığını yapan Sony Interactive Entertainment tarafından açıklandı.

Sony'nin yaptığı açıklamaya göre Uncharted 4, 10 Mayıs 2016 yani çıkış tarihinden 21 Aralık 2016 tarihine kadar olan süreçte 8.7 milyon adet satış yaptı. Bu da yalnızca PlayStation 4 platformu için mevcut olan bir oyuna göre oldukça iyi bir miktar. Çünkü Sony yetkililerinden Shawn Layden, oyun çıkış yapmadan önce Uncharted 4'ten 7 ile 10 milyon adet arasında bir satış miktarı beklediklerini belirtmişti. Şu anki satış miktarına bakılırsa oyun beklentileri çoktan karşılamış görünüyor. 

Bu istatistik dışında Sony daha önceden yalnızca Uncharted 4'ün ilk hafta satış miktarını açıklamıştı. O da 2.7 milyon adet idi. Bu da Kuzey Amerika kıtası için PlayStation 4 platformunda en hızlı satan oyun olma ünvanını Uncharted 4'e kazandırmıştı.

İndir2.73 MB
Uncharted Duvar Kağıtları
Uncharted Duvar Kağıtları Uncharted Oyunu Masaüstü Duvar Kağıtları

Uncharted Serisinin Satış İstatistikleri Açıklandı

Uncharted 4'ün Son Fragmanı Yayınlandı

Yazar: - 08.01.2017

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