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Undead Hunter
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Undead Hunter

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Undead Hunter
Undead Hunter
Undead Hunter
Undead Hunter
Undead Hunter

Düşmanlarla mücadele ediyor ve kaçırılan kardeşinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 41 dakika önce

Undead Hunter, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur. Retro tarz grafiklere sahip bir şekilde karşımıza çıkan oyunda canavarlara meydan okuyorsunuz.

Can sıkıntınızı alacak bir oyun olarak karşımıza çıkan Undead Hunter, canavarlara karşı mücadele verdiğiniz bir oyundur. Oyunda kaçırılan ikizinizi kurtarmaya çalışıyor ve korkunç canavarlarla mücadele ediyorsunuz. Farklı zorluk düzeylerinde oynanan oyunda intikam almaya çalışıyorsunuz. Birbirinden farklı silahları kullanıp farklı görevleri yerine getirmeye çalışıyor ve liderlik tablosunda üst sıralar tırmanmaya çalışıyorsunuz. Süper güçler kullanabiliyor ve hikayeyi tamamlamaya çalışıyorsunuz. Son derece eğlenceli ve aksiyon dolu bir oyun olan Undead Hunter'ı mutlaka denemelisiniz. Ayrıca oyunda farklı karakterlerin kilitlerini de açabiliyorsunuz.

Statik ekranda oynanan oyunda yukarıdan, sağdan ve soldan gelen canavarları öldürmeye çalışıyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Farklı dünyalarda geçen oyunda animasyonlu sahneler de büyüleyici şekilde dikkat çekiyor. Öte yandan oyunda yer alan retro tarz grafikler de oyuna aynı bir renk katmış durumda.

Undead Hunter oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Gameplay Ltd.
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