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Undead Hunter
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Undead Hunter

(iOS)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Undead Hunter
Undead Hunter
Undead Hunter
Undead Hunter
Undead Hunter

Korkunç canavarlarla mücadele ediyor ve kaçırılan ikizinizi bulmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Undead Hunter, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Canavarlarla dolu sahnelerde geçen oyunda kaçırılan ikinizi bulmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Undead Hunter, retro tarz grafikleri ve kolay kontrolleriyle dikkat çekiyor. Oyunda kaçırılan ikizinizi kurtarmaya çalışıyor ve korkunç canavarlarla mücadele ediyorsunuz. Hepsi birbirinde güçlü ve korkunç canavarlara meydan okuyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Farklı silahların ve karakterlerin yer aldığı oyunda işiniz oldukça zor. Son derece dikkatli olmalı ve aksiyon dolu sahneleri başarıyla tamamlamalısınız. Ayrıca hikayeye de sahip olan oyunda intikam peşinde koşuyorsunuz.

Kontrolü kolay ve 8 bitlik retro tarz grafiklere sahip olan oyunda hayatta kalmak için elinizden geleni yapmalısınız. Farklı dünyalarda geçen oyunu sakın kaçırmayın. 

Undead Hunter oyununu iOS cihazlarınıza 3,49 TL ödeyerek indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Gameplay Ltd.
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