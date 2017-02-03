Undead Killer Z, birinci şahıs kamera açısından oynanan (fps) zombi öldürme oyunu. Zombi oyunlarının bir klasiği olan şehri sarmış yürüyen ölülerle yüz yüze geldiğiniz oyunda mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Android için En İyi Zombi Oyunları

Grafik kalitesiyle biraz üzse de (ekran görüntüleri gerçeği yansıtmıyor) oynanış tarafında bunu kapatıyor Undead Killer Z. Android telefon ve tabletinize ücretsiz indirip satın alım yapmadan keyifle oynayacağınız zombi oyununda karanlık tünel ve yarı yıkık köprüde toplanmış zombilerle mücadele ediyorsunuz. Elinizde bulunan silahlarla yanınıza yaklaştırmadan kafalarını uçurarak bölgedeki tüm zombileri temizliyorsunuz.

Boss’ların da yer aldığı oldukça basit görevler içeren zombi oyununda 5 farklı karakter yer alıyor. Silah tarafında da levyeden makineli tabancaya birçok çeşit var. Tabii ki hem karakterler hem de silahların tümü ilk etapta açık değil; oyunda oldukça uzun bir süre harcayarak açmanız gerekiyor.

İlerleyen güncellemeyle multiplayer desteğinin kazanmasıyla oynarken daha fazla keyif vereceğini düşündüğüm oyun, hem görsel hem de oynanabilirlik açısından bir Dead Trigger değil.