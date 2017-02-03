Undead Killer Z, şehri saran zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz fps oyunu. iOS platformunda hem iPhone hemde iPad'de oynanabilen ücretsiz zombi oyunlarına baktığımızda görsel açıdan biraz geride olsa da oynanabilirlik tarafında bunu unutturuyor.

Grafiklerin örnek ekran görüntülerinden farklı çıkmasıyla biraz üzse de oynanmayacak derecede de kötü bir zombi öldürme oyunu değil Undead Killer Z. En iyi zombi oyunları arasında gösterilen Dead Trigger’ı oynadıysanız görsel açından beklentinizi yüksek tutmayın derim. Oyuna geçecek olursak; Köprü, yanan ev, gemi, sahil ve daha birçok yerde dolanan zombileri bulup kafalarını uçuruyoruz. Görev bazlı ilerliyoruz ancak görevler çok zor değil. İlerleyen güncellemeyle multiplayer desteğinin gelmesiyle çok daha keyifli bir oynanış sunacağına eminim.

Kanımızın kokusunu alan zombilerin yanı sıra boss’larla karşı karşıya geldiğimiz oyunda zombileri farklı silahlarla öldürebiliyoruz. Levye ile kafalarını paramparça etme, makineli tüfekle ortalığı kan gölüne çevirme veya bomba atarak tek hamlede temizleme gibi farklı öldürme şekilleri mevcut. Dilerseniz başka bir karakterle de oyuna devam edebiliyoruz. Seçilebilir 5 karakter var.