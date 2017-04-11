Üniversiteli Gençlerin Geliştirdiği Sistem Emlakçılıkta Çığır Açacak

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencilerinin geliştirdiği yeni sistem sayesinde, ev alacak olan tüketiciler yeni evlerini sanal gerçeklik gözlükleriyle seçecek.

GTÜ Teknoloji Transfer Ofisinin desteklediği, öğrenciler tarafından kurulan Corpline Global Solutions isimli yazılım firmasının geliştirdiği teknoloji, emlakçılık dünyasından örnek daire ve maket ev anlayışını silecek. CorpSide isimli proje, sanal gerçeklik teknolojisini inşaat sektörüyle birleştiriyor. Proje kapsamında 8 ay içerisinde oluşturulan sanal dairede, müşteriler hareket sensörü içeren bileklik ile odaları gezebiliyor, işçilik kalitesini inceleyebiliyorlar.

Yazılım firmasının kurucularından Mehmet Faruk Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat sektörünün içinde bulunduğu yeni arayışlara, konut satışlarının mobilize edilmesi ve taşınabilir olması düşüncesiyle yaklaştıklarını ve ortaya çıkardıkları demo sayesinde yapımına başlanmamış projeyi müşterilerin ayağına götürdüklerini anlattı. Yapmaya çalıştıkları şeyin, hiç var olmamış bir projenin yatırımcılara aktarabilmesini sağlamak olduğunu açıklayan Çetin, "Görüntü yansımaları, güneş ışığı şiddeti, yürüme katsayıları gibi çok fazla yoğun prosesler işleyerek maksimum gerçekliğe ulaşıp henüz yapımına başlanmamış bir projeyi müşterilerin ayağına götürüp, onları içerisine sokma şansını elde ediyoruz." dedi.

Örnek daire oluşturulmasının müteahhit firmaların maliyetlerini oldukça arttırdığına dikkat çeken şirket ortaklarından Hasan Sefa Zabunoğlu, "Yüksek konutlu bir proje için maket fiyatlarının 60 bin lira civarı, geliştirdiğimiz CorpSide projesi ile örnek daire sistemine son vermeyi öngörüyoruz." şeklinde konuştu.