Ünlülerin Çıplak Fotoğraflarını Çalan Hackerın Cezası Belli Oldu

2014 yılında gerçekleşen ve The Fappening, Celebgate gibi adlarla anılan, Jennifer Lawrence ve Kate Upton gibi ünlülerin çıplak fotoğraflarının internete sızmasıyla sonuçlanan hack saldırılarının sorumlusu olan hacker Edward J. Majerczyk'in yargılama süreci sonuçlandı. Dünyanın görmüş olduğu en büyük hack saldırılarından olan ve büyük skandal yaratan Celebgate'de toplamda 300 kişinin Gmail ve iCloud hesaplarına izinsiz olarak erişilmişti ve burada bulunan fotoğraflar çalınmıştı. Bu 300 kişinin arasındaki 30 kişi ise dünyaca tanınan Holywood yıldızları ve şarkıcılardı. Olayın bu kadar büyük ses getirmesi sonucunda güvenlik ekipleri olaydan sorumlu olan hackerların peşine düşmüştü.

Güvenlik ekipleri 2014 yılında Celebgate'den sorumlu olduğunu düşündükleri Edward J. Majerczyk'in evine baskın yapmıştı. Bu baskın sonucunda Edward J. Majerczyk'in olaydan sorumlu olduğunu gösteren deliller elde edilmişti. Yargılanma sürecinden önce Edward J. Majerczyk'le işbirliği yapması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Bu dava sonuçlandı ve neticede önceden yapılan anlaşmaya bağlı olarak Edward J. Majerczyk'e 9 ay hapis cezası verildi. Fakat Edward J. Majerczyk'e ek olarak 5700 dolarlık bir para cezası da verildi. Bunun sebebi ise saldırının kurbanlarından birinin terapi masraflarıymış.

Edward J. Majerczyk, Celebgate skandalının tek sorumlusu değildi. Ryan Collins, Edward J. Majerczyk'e yardım etmişti. Collins'in davası ise geçtiğimiz Ekim ayında sonuçlanmış ve Collins'e 18 aylık hapis cezası verilmişti. Edward J. Majerczyk ve Ryan Collins'in çaldığı fotoğrafları internete yükleyen 3. bir şahsın olduğu ve kimliğinin halen tespit edilemediği bilgisi de paylaşılmakta.

Ünlülerin Çıplak Fotoğraflarını Yayınlayan Hacker Yakalandı!