UnStack, Android işletim sistemine sahip mobli cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunudur.

Blokları üst üste dizerek bizleri telefonların başına kitleyen Stack oyunu tarzında bir oynanışa sahip olan UnStack, yine bağımlılık yapan bir beceri oyunudur. Skor üzerinden rekabet edebileceğiniz bir oyun olan UnStack ile zevkli zamanlar geçirebiliyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Basit oynanışı ve hoş grafikleriyle can sıkıntınızı söküp alabilecek olan UnStack'i sakın kaçırmayın.

Oyunda basit bir şekilde sağdan ve soldan gelen blokları uygun zamanda delikten aşağı düşürmeye çalışıyorsunuz. Blokların dışarıda kalan fazlası ne kdar az olursa başarı oranınız da o kadar artıyor. Deliği küçültmemek için ise her seferinde tam isabet yapmalısınız. Üst üste 3 kere tam isabet yaptığınızda ise delik genişliyor. Reflekslerinizi sonuna kadar test edebileceğiniz UnStack'i mutlak indirmelisiniz.

UnStack oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.