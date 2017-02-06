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UnStack
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UnStack

(iOS)
UnStack İndir Hemen İndir

76.7 MB
Editör Puanı: 4/5
4
UnStack
UnStack
UnStack
UnStack
UnStack

Reflekslerinizi ölçebiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

UnStack, iOS işletim sistemine sahip mobli cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli olan UnStack ile yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan UnStack, bağımlılık yapıcı kurgusu ve zevkli oynanışıyla ilgi çekiyor. Skor üzerinden rekabet yapabileceğiniz bir oyun olan UnStack ile can sıkıntınızı gideriyor ve boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Ketchapp oyunu tarzında bir görünüme sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Oynanışı son derece kolay olan oyunda doğru zamanlamayı tutturarak puan kazanıyor ve sürekli olarak blokları delikten aşağı düşürüyorsunuz. Blokları delikten düşümek için doğru zamanı ayarlamalı ve tam isabet yapmalısınız. Reflekslerinizi sonuna kadar test eden UnStack'i sakın kaçırmayın. UnStack oyunu sizleri bekliyor.

UnStack oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Gamestaller
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