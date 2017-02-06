UnStack(iOS)
Reflekslerinizi ölçebiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz
UnStack, iOS işletim sistemine sahip mobli cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli olan UnStack ile yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan UnStack, bağımlılık yapıcı kurgusu ve zevkli oynanışıyla ilgi çekiyor. Skor üzerinden rekabet yapabileceğiniz bir oyun olan UnStack ile can sıkıntınızı gideriyor ve boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Ketchapp oyunu tarzında bir görünüme sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.
Oynanışı son derece kolay olan oyunda doğru zamanlamayı tutturarak puan kazanıyor ve sürekli olarak blokları delikten aşağı düşürüyorsunuz. Blokları delikten düşümek için doğru zamanı ayarlamalı ve tam isabet yapmalısınız. Reflekslerinizi sonuna kadar test eden UnStack'i sakın kaçırmayın. UnStack oyunu sizleri bekliyor.
UnStack oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve sonrası
- Üretici:
- Gamestaller
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UnStack Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı