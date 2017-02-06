Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir su kayağı yarışı olarak karşımıza çıkan Uphill Rush'da çok eğleniyorsunuz. Çılgın su parkı simülasyonu olarak nitelendirebileceğimiz oyunda akrobasik hareketler deniyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Heyecan dolu bir oyun olarak karşımıza çıkan Uphill Rush, gerçek hayatta yapamayağınız hareketleri sınırsızca deneyebileceğiniz bir oyundur. Çılgın parkurlarda yarışıyor ve bitiş noktasına sağasağlam ulaşmaya çalışıyorsunuz. Gerçekçi bir deneyim sunan oyunda eğlenceyi zirvede yaşıyorsunuz. Dünyanın en tehlikeli parkurlarını deneyebileceğiniz bir ortamı size sunan Uphill Rush'da yer alan editör sayesinde kendi parkurlarınızı da inşa edebiliyorsunuz. Oynanışı son derece kolay olan oyunda karakterinizi yönlendiriyor ve suyun üzerinde durmaya çalışıyorsunuz. Aklınızı başınızdan alacak hareketleri çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

20'den fazla su aracı, farklı karakterler ve elbiseler ile oyuna renk katabiliyorsunuz. Sonsuz oyun moduna da sahip olan Uphill Rush'da yeteneklerinizi sonuna kadar test edebiliyorsunuz. Binlerce farklı seviyesi ve yer ay güncellenen yeni dünyalarda oynayabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisi bulunan Uphill Rush'da gizli elmasları keşfedip ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Uphill Rush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.