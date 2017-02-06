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Uphill Rush
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Uphill Rush

(iOS)
Uphill Rush İndir Hemen İndir

335 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Uphill Rush
Uphill Rush
Uphill Rush
Uphill Rush

Çılgın parkularda ilerleyebiliyor ve yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Uphill Rush, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir su kayağı oyunu olarak dikkat çekiyor. Eğlenceli olayların gerçekleştiği oyunda akrobasik hareketler yapabiliyorsunuz.

Akrobasik hareketler yapıp sınırsız bir deneyim yaşayabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan Uphill Rush'da çılgın su parkurlarında yarışıyorsunuz. Gerçekçi bir deneyim sunan oyunda eğlencenin de doruk noktalarına ulaşıyorsunuz. Dünyanın en tehlikeli parkurlarında ilerleme imkanı bulabileceğiniz oyunda kendi parkurlarınızı da inşa edebiliyorsunuz. Binlerce farklı parkur ve sürekli güncellenen farklı dünyalarda oyun oynayabiliyor ve karakternizi tehlikelerden korumaya çalışıyorsunuz. Ayrıca yolunuza çıkan gizli elmasları da açığa çıkarmalısınız. Zor hareketleri kolayca yapmanızı sağlayan Uphill Rush'u sakın kaçırmayın.

Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda farklı araçlar kullanabiliyor ve karakterinizi dilediğiniz gibi giyindirebiliyorsunuz. Son derece basit oynanışı bulunan Uphill Rush'da eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisi bulunan Uphill Rush sizleri bekliyor.

Uphill Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Spil Games
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