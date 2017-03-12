UPS Mobile(Android)
UPS Mobile uygulaması ile UPS Kargo tarafından taşınan gönderilerinizin takibini yapabilirsiniz.
UPS Mobile uygulaması ile Android cihazlarınızdan UPS Kargo tarafından taşınan gönderilerinizin takibini kolaylıkla yapabilirsiniz.
UPS Kargo ile gönderdiğiniz ya da kargo beklediğinizde oldukça işe yarar çözümler sunan UPS Mobile uygulaması; gönderilerinizin anlık olarak takibini gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. UPS hizmet noktalarını da harita üzerinden görebilmenizde kolaylık sağlayan uygulamada en fazla 5 takip numarasını takip listenize ekleyebiliyorsunuz.
Bir paket göndermek istediğinizde gönderi ücreti hesaplama ve tahmini teslimat süresi hesaplama gibi araçlar da sunan UPS Mobile uygulamasında geçmişteki gönderilerinizi de takip edebiliyorsunuz. Göndereceğiniz paketler için uygun ücretler alabileceğiniz Teklif Alın bölümü de bulunan uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.
Uygulama özellikleri:
- Gönderi takibi,
- UPS hizmet noktaları,
- Gönderi ücreti hesaplama,
- Teslimat süresi hesaplama,
- 5 takip numarasını takip listenize ekleyebilme.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- UPS
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