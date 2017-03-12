UPS Mobile
UPS Mobile uygulaması gönderilerinizin durumunu anlık olarak sorgulayabilmenizde yardımcı oluyor.
UPS Mobile uygulaması UPS Kargo tarafından taşınan gönderilerinizin durumunu iOS cihazlarınızdan sorgulayabilmenizde yardımcı oluyor.
UPS Kargo ile gönderdiğiniz ya da size gönderilen paketlerin nerede olduğunu merak ediyorsanız, UPS Mobile uygulaması sizlere anlık olarak detaylı bilgiler sunuyor. Kargo takip numarasını girdikten sonra takip listenize alabileceğiniz kargonuzu hangi tarih ve saatte alabileceğinizi de görebilmeniz mümkün. Takip listenizde en fazla 5 takip numarası bulundurabilmenize imkan sağlayan UPS Mobile uygulamasında, UPS hizmet noktalarını da harita üzerinde ve detaylı bilgilerle görüntüleyebilirsiniz.
Bir kargo göndermek istediğinizde en uygun teklifleri alabileceğiniz gönderi ücreti hesaplama bölümü ve teslimat süresi hesaplama bölümlerinin de sizlere büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebileceğiniz UPS Mobile uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.
Uygulama özellikleri:
- Kargo takibi yapabilme,
- 5 takip numarasını takip listenize ekleme,
- UPS noktalarını bulma,
- Gönderi ücreti hesaplama,
- Tahmini teslimat süresi hesaplama.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- UPS
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