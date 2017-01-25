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US Mafia Robbery Crime Escape
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US Mafia Robbery Crime Escape

US Mafia Robbery Crime Escape İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 2.5/5
2.5
US Mafia Robbery Crime Escape
US Mafia Robbery Crime Escape
US Mafia Robbery Crime Escape
US Mafia Robbery Crime Escape
US Mafia Robbery Crime Escape

US Mafia Robbery Crime Escape'da gizli bir ajanın yerine geçiyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

US Mafia Robbery Crime Escape oyunculara bolca aksiyon sunan ve vakit öldürmenizi sağlayan bir mobil oyun olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan US Mafia Robbery Crime Escape'de hükümet tarafından görevlendirilen gizli bir ajanın yerine geçiyoruz. Bize verilen görev ise hapisteki suçluların güvenini kazanarak aralarına katılmak. Hedefimiz ise ülkedeki yasadışı işlerden sorumlu olan mafya babasını ortadan kaldırmak. Bu iş için hapisteki suçlularla iyi ilişki kurmamız gerekiyor.

US Mafia Robbery Crime Escape'de ilk olarak hapisten kaçmamız gerekiyor. Bu iş için hapishanede gardiyanları ve özel eğitimli bekçi köpeklerini atlatmaya çalışıyoruz. Mafya üyelerinin güvenlerini kazanmak için de soygunlara katılıyoruz. Bu da oyunda bolca silahlı çatışmya gireceğimiz anlamına geliyor.

US Mafia Robbery Crime Escape çok parlak bir oyun değil, oyunun oynanış ve grafik anlamında zayıf kaldığı söylenebilir. Yine de suç hikayelerini seviyorsanız US Mafia Robbery Crime Escape'e göz atabilirsiniz. Eğer eski bir Android cihaza sahipseniz US Mafia Robbery Crime Escape bu cihazınızı yormadan çalışacaktır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Level9 Studios
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