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Uşak'ta Cep Telefonunu Şarj Etmek İsteyen Vatandaş Ölümden Döndü!

Ethem Akgün

Güzide ülkemizin Uşak ilinde benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Ethem Akgün isimli vatandaş, telefonunu şarj etmek için prize taktığı sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Vücudunda hala batarya parçaları bulunan vatandaş, kime şikayet edeceğini bilmediğini söyledi.

Hürriyet'in yaptığı habere göre, Uşak'ta Ethem Akgün isimli vatandaş, cep telefonunu şarj etmek isterken az kalsın ölüyordu. Şarj için kullandığı taşınabilir güç kaynağını prize takan Akgün, meydana gelen patlamada ağır yaralandı ve 3 gün kaldığı yoğun bakımdan çıktı. Vücudunda hala parçalar bulunan vatandaş, "Güç kaynağının olduğu yere yaklaşık bir metre uzaklıktaydım. Patlama olduktan sonra her tarafımdan kanlar aktığını gördüm. Sonra bayılmışım, hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Aldığım ürünün faturası, fişi yok. Ucuz olduğu için tercih etmiştim. Hiçbir parçası kalmadı. Kimden şikayetçi olacağımı bilmiyorum" dedi. 

2 hafta önce 35 liraya Çin malı taşınabilir güç kaynağı aldığını belirten Akgün, "Şarj deposunu doldurmak için fişe takmıştım. Bomba gibi patladı, evin camları dahi kırıldı. Vücudumun üst bölümünde yüzlerce yara oluştu" ifadelerini kullandı. Uşak Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi doktorlarından Murat Yanar ise, "Vücudunda halen çok sayıda parça var. Taşınabilir güç kaynağının patlamasıyla parçalar adeta şarapnel gibi vücuda saplanmış. İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum" diye konuştu.

Ethem Akgün'e buradan acil şifalar diliyor, başka kimsenin başına böyle bir olay gelmemesi için orijinal güç kaynakları kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

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Yazar: - 10.01.2017

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