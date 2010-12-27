uTorrent3.4.9.43085 (Windows)
uTorrent - Torrent İndirmenin En Kolay ve Hızlı Yolu
uTorrent, bilgisayarlarınız üzerinden ücretsiz olarak torrent indirme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz gelişmiş bir torrent istemcisi olarak dikkat çekmektedir. Bittorrent istemcileri arasında en popüler yazılımlardan bir tanesi olan uTorrent, açık kaynak kodlu olması nedeniyle de tercih edilmektedir.
Kolay kullanılabilir basit arayüzü, küçük dosya boyutu, kolay kurulumu ve sahip olduğu diğer gelişmiş özellikleri sayesinde piyasada yer alan birçok torrent programı arasından sıyrılan yazılım, şüphesiz ki dünya üzerinde en çok kullanılan torrent indirme programıdır.
Eş zamanlı olarak birden çok torrent dosyasını indirmenize olanak sağlayan uTorrent ile internet bağlantınızı istediğiniz şekilde yapılandırarak, indirme işlemleriniz için ne kadar bant genişliği kullanmak istediğinizi kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu sayede bir yandan torrent indirirken bir yandan da internet üzerinde sörf yapmaya devam edebilirsiniz.
Otomatik kapatma, zamanlanmış indirme, torrent arama, indirme esnasında izleme, bant genişliği ayarlama ve gelişmiş güvenliklerine sahip olan torrent indirme programı, bilgisayar kaynaklarınızı da oldukça minimum seviyede kullanmaktadır. Böylece dosya indirme işlemleri sırasında bilgisayarınız herhangi bir şekilde takılmaya veya kasmaya neden olmaz.
.torrent uzantılı dosyaları indirmek için ücretsiz ve gelişmiş bir Bittorrent istemcisine ihtiyaç duyuyorsanız, uTorrent'i hiç düşünmeden bilgisayarlarınız üzerine indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.
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5- uTorrent 3.4.9.42973 için Misafir dedi ki;
teşekkür ederim Tamindir.com sizi hep takip ediceğim ..
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1- uTorrent 3.4.9.42952 için pelin ay dedi ki;
bu nasıl şeydir
boş bi sayfa açılıyo
hiç bişey yükleniyomu gözükmüyo
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1- uTorrent 3.4.6 için Ziyaretçi dedi ki;
PRO'su olan programları sevmiyorum ! İlk servisi iyi verirler sonra süründürürler ! İlk indirmeyi ortalama 160 KBS ile yaptı sonrakilerde 5-6 KBS ??? Hızlı indirme istersen PRO'yu alın der ! Bende bunu siler bi daha da kurmaz ! Biton ''GERÇEK ÜCRETSİZ'' torrent programı varken...bunu niye kullanim ?Artı Yönleri: YOK ! Eksi Yönleri: ÇOK TİCARİ !
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5- uTorrent 3.4.5 için Ziyaretçi dedi ki;
iyi bir program herkeze tavsiye ediyorumEksi Yönleri: reklamlar çok fazla
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5- uTorrent 3.4.5 için EmreBeyHD dedi ki;
Abi Gerçekten Oyucular İçin İşe Yarıyor Sağolun!!Artı Yönleri: Hızlı Ve Rahat Kullanımı İle İstediğin Her Oyun!! Eksi Yönleri: Yok:)
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 5,109 / 6,858,916
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
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