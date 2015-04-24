Daha önce kullandığınız antivirüs programları size beklediğiniz sonuçları vermediyse belki de yeni bir kalkan kullanmanın zamanı gelmiştir. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu güvenlik yazılımı, piyasadaki her örnekte olduğu gibi, daha gelişmiş ayarlar için sizden bir ücret talep edecektir. Ancak, iş o noktaya varmadan bedelsiz bir şekilde kullanıp sonuçlarını kendinizin değerlendirebileceği UVK - Ultra Virus Killer size oldukça makul bir fırsat sunuyor.

2010 yılından bu yana varlığını sürdüren UVK - Ultra Virus Killer, Carifred isimli geliştiriciler tarafından hazırlanmış. Bu ekip genel olarak da Windows kullanıcıları için ürettiği yardımcı araçlarla dikkat çeken işlere imza atıyor. Bilgisayarınızı onarmak için kayıt defterinizi dahi temizleyen araçlara sahip olan bu yazılım ile farklı görevler yürüten birçok işlem ile bilgisayarınızın genel performansını yükseltmeniz de mümkün olacaktır.

Dikkat çeken araçlardan bir tanesi de Smart Uninstaller. Bu araç ile bir programın bilgisayarınızdan tamamen silindiğinden emin olacaksınız. Windows'un kendi denetleme masasında bu işlemi yürütürken programlar klasörü içerisinde silmiş olduğunuz bazı yazılımların klasörlerini kalıntı olarak bıraktığına tanık olmuşsunuzdur. Bu araç ile böyle bir duruma son verebilirsiniz.

Ücretsiz alternatif bir antivirüs yazılımı arıyorsanız UVK - Ultra Virus Killer size yardımcı olacaktır. Paralı tam pakete geçmek konusunda size bir zaman limiti koymayan bu programı lite versiyonuyla dilediğiniz kadar kullanıp test edebilirsiniz.