Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama yönetim aracı olan Uygulama Yöneticisi ile hakimiyet alanınızı genişletiyorsunuz. Alternatif uygulama yönetim aracı olarak dikkat çeken bu uygulam ile esnek bir deneyim yaşıyorsunuz.

Telefonlarınızda ya da tabletlerinizde kullanabileceğiniz alternatif bir uygulama olan Uygulama Yöneticisi ile kendinizi güvene alıyor ve bir takım işlevsel özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Uygulamalarınızı Bluetooth ile paylaşabiliyor ve yedeklerini alabiliyorsunuz. APK yüklemenizi de sağlayan Uygulama Yöneticisi ile varsayılan uygulama yönetim aracından çok daha üstün özelliklere sahip oluyor ve telefonunuz üzerindeki hakimiyet alanınızı arttırabiliyorsunuz. Esnek, dinamik ve kullanışlı bir uygulama olan Uygulama Yöneticisi ile sahip olduğunuz uygulamaların market sayfalarına anında erişebiliyor, uygulamalarınızı telefonunuza yedekleyebiliyor, sistem uygulamalarına müdahale edebiliyor ve diğer cihazlarla uygulama paylaşımı yapabiliyorsunuz. Oldukça işlevsel özelliklere sahip olan Uygulama Yöneticisi'ni mutlak indirmelisiniz.

Uygulama Yöneticisi uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.