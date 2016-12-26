Uzak Mesafe İlişkilerine Teknoloji Öpücüğü: Kissenger

Teknolojinin çare olmadığı hiçbir şey yok. Dünyanın farklı yerlerinde sevdiklerinden uzakta olan ya da uzak mesafe ilişkisi yaşayan insanlar var. Bu soruna çare bulmak isteyen girişimciler, uzaktaki sevdiklerinize öpücük yollamanıza imkan veren Kissenger adında bir aksesuar geliştirdi. Bu aksesuar, akıllı telefonunuza takacağınız kauçuk bir ped ile dudaklarınızı temas ettirerek, gerçekçi öpücükler göndermenize olanak tanıyor.

Kissenger, kullanıcıların birbirine aynı anda öpücük gönderip almasını sağlayan iki yönlü bir aksesuar olmasıyla dikkat çekiyor. Londra'daki bir grup araştırmacı tarafından geliştirilen Kissenger, uzak mesafe ilişkisi yaşayan çiftlerin, sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Emma Yann Zhang isimli bir kadın bu projenin başında ve bir iPhone aksesuarı olarak test ediliyor.

Kissenger ile sevdiğiniz birini öpmek istediğinizde, içlerinde kuvvet sensörleri bulunan silikon pedlere dudağınızı bastırmanız yeterli oluyor. Dudakların basınç verileri ve görünüşü, karşı tarafa gerçek zamanlı olarak iletiliyor. Henüz test aşamasındaki üründe insanlar aksesuarı deniyor ve edindikleri tecrübeden aldıkları keyfe göre derecelendiriliyorlar. Araştırmacılar, gerçek öpücük sırasında hissedilen heyecanın yaşanıp yaşanmadığını anlamak için kalp atış hızını ve kan basıncını da ölçmeyi de planlıyorlar.

Bir uygulama aracılığıyla öpüşmek... Nasıl desem, bu kadar da olmamalı sanki? Siz ne düşünüyorsunuz?

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