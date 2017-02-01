Uzay Yolculuklarında Beyin Değişime Uğruyor

Michigan Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma ile uzay yolculuklarında yer çekimsiz ortama adapte olma çabasında olan insan beyninin değişime uğradığı saptandı. “Uzay Uçuşunda Beynin Yapısal Esnekliği” başlıklı çalışmanın sonuçları “Nature Microgravity” dergisinde yayımlandı.

Michigan Üniversitesi’nden araştırmacıların iki hafta uzayda kalan uzay mekiği mürettebatından 12 astronot ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda altı ay kalan 14 astronotun MR görüntülerini inceleme altına alması ile neticelendirilen çalışmada, insan beyninin yer çekimsiz ortama adapte olma çabasında olan beyindeki gri maddenin azalması ya da çoğalması sonucu beynin yapısında değişiklikler olduğu belirlendi. Beyin MR görüntüleri incelenen tüm astronotların beyninde bu yapısal değişiklikler gözlemlendi.

Uzay yolculuklarının süresine göre bu değişikliklerin de çeşitlilik gösterebileceğine dikkat çeken araştırmanın baş sorumlusu Rachael Seidler, "Bu, uzayda omurilik sıvısının yer değiştirmesiyle ilgili olabilir. Vücuttaki sıvıyı aşağıya çekecek yer çekiminin bulunmaması, uzayda yüzün şişmesine neden oluyor. Bu da beynin pozisyonun yer değiştirmesine ya da sıkışmasına yol açıyor." dedi. Seidler son olarak bu araştırma sonucunda elde edilen bulguların beyin fonksiyonlarını etkileyen diğer sağlık faktörlerindeki gelişmelerde kullanılabileceğini ifade etti.

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