Uzmanı Açıkladı: Rekor Kıracak Kağıttan Uçak Nasıl Yapılır?

Hepimiz en az bir kez de olsa kağıttan uçak yapmışızdır, değil mi? Peki bu uçaklarınızın tahmini ne kadar yol alabildiğini düşündünüz mü? Tasarımcı John Collins’in 2012’de kırdığı 226 fitlik (68,8m) rekoru henüz geçilemedi. Eğer “Ben her türlü daha uzağa atarım.” diyorsanız, ne ala!

Harvard Üniversitesi Tasarım Enstitüsünü ziyaret eden Collins, öğrencilere "Eğer parçaladığınız bir kağıdı, kağıt uçağınızdan daha uzağa atabiliyorsanız, uçağınız berbat" dedi. Ne yazık ki, çoğumuz kendi kağıt uçaklarımızı tasarlamış ve her birinin duvara ya da başkalarına çarpışını izlemişizdir. Ancak kağıt uçakları tasarlarken, tekerleği neden yeniden icat ediyoruz ki? Bu 45 saniyelik video, Collins'in kendi uçağını tasarlarken takip ettiği adımları özetlemekte:





Ve John Collins’in uçağının performansı:





Sanıyorum söylemeye gerek yok ama, "mükemmel" kağıt uçak yapmak şans meselesi değil. Collins’in öğrencilere söylediği gibi, kayma oranları, ağırlık merkezi, kaldırma merkezi, sınır tabakası ve Magnus etkisi gibi düşünülmesi gereken birçok faktör mevcut. Origami ile yaptığı deneyimden yola çıkarak, doğru noktadaki katlamaların ağırlık merkezini nasıl değiştirebileceğini ve uçağın daha iyi uçabileceğini gösteren Collins, kanadın arka kenarının hafifçe ayarlanmasının burun buruşturmasını nasıl engelleyebileceğini gösterdi.

Collins, şimdiye kadar 75 farklı kağıt uçak tasarladı ve hala yeni fikirler üretmeye devam ediyor. Nihai hedefi, mevcut mesafe kaydını geçecek yeni bir tasarım oluşturmak. İşte John Collins’in 2012’de kırdığı rekorun videosu: