Uzmanlar Uyarıyor: Siber Tacize Taviz Vermeyin

Bilişim suçlarının artmasıyla birlikte ceza yaptırımları da sertleşiyor. Siber tacizlere göz yumulmaması ve gerekli suç duyurularından kaçınılmaması konusunda uyaran uzmanlar, cinsel içerikli mesajların taciz suçundan yargılandığını ve cezaların aynı oranda ağırlaştığına dikkat çekiyor.

Israrlı takip isteklerinin de suç olduğunun altını çizen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, “Israrla kişiyi rahatsız eden davranışlar, sadece sosyal taciz kapsamında bir suç değil, huzur ve sükununu bozma suçunu düzenleyen 123. madde ile bile 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.” açıklamasında bulundu. Cinsellik taciz kapsamında değerlendirilen sosyal medya ve internet üzerinden yapılan saldırı cezalarının yarı oranında ağırlaştırıldığını aktaran Erdem, “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca da böyle bir durumla karşılaşan kişi, ilgili makamlara başvurarak tacizde bulunan kişi hakkında uzaklaştırma ya da koruma talep edebilir” dedi.

İnternet Tacizine Maruz Kalanların Yüzde 90’ı Şikayetçi Olmuyor

İnternetin serbest bir ortam olduğunun yanılgısını düzelten Erdem, “Kanunlarımızda bunları cezalandıracak suçlar var.” şeklinde konuştu. Özellikle kadın ve çocukların maruz kaldıkları saldırılar karşısında susmamaları gerektiğini vurgulayan Prof. dR. Erdem, “Araştırmalara göre, bunların da yüzde 90’ından fazlası, olayı adli mercilere aktarmıyor.” dedi.

Sosyal medyadan gelebilecek saldırılardan korunmak için gizlilik ve güvenlik ayarlarının önemine dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, “Bir şeyi paylaştığınızda sadece takipçilerinizle paylaşmıyorsunuz, herkesle paylaşıyorsunuz. Bunların içinde bir sürü kötü niyetli insan var. Tacizci olarak adlandırılan kişiler, yalnızca birkaç tık ile hangi firmada çalıştığınızdan, adresinize, gittiğiniz mekanlara kadar her şeyi tespit edebilir. İnsanların, öncelikle bu alışkanlıklardan vazgeçmesi lazım” dedi.

Bilişim Suçlarında Farkındalık Önemli

Sokakta yaşanan kavga sonrası nasıl ki savcılığa başvuruluyorsa, sosyal medyadaki saldırılarda da sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Koltuksuz uyarılarını, “Bilecekler ki bilişim savcısı var, siber suçlar polisi var. Bu adamlar peşine düşer ve yakalar. Sizin psikopatla, sapıkla anlaşma misyonunuz yok. Bunu kesinlikle yapmayın.” şeklinde sürdürdü.

İnsanımızın bilişim suçu yasalarından haberdar olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Koltuksuz, “Türkiye’de hiç şubesi olmayan uluslararası firmalar Türkiye’de bir siber saldırıya uğradığında, kopya program kullandıysanız size nasıl dava açıyorsa bizim insanımız da orada onlara dava açabilmeli. Her şeyde olduğu gibi siber hukuk da küreselleşebilmeli." dedi.

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