Valve, 2.1 Milyon Dolarlık Rekor Cezaya Çarptırıldı

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam ile tanıdığımız, Half Life gibi başarılı oyun serilerinin de geliştiricisi olan Valve mahkeme kararıyla rekor düzeyde bir para cezasına çarptırıldı. Avustralya mahkemelerinin verdiği karara göre Valve, Avustralya'daki Steam kullanıcılarının haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 milyon dolar Avustralya doları (yaklaşık 2.1 milyon Amerikan doları) tutarındaki bir cezayı ödemek zorunda. Davacı olan Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu bu senenin başlarında davayı açmıştı. Davada nihayet son karar verildi ve Valve belki de tarihindeki en büyük para cezasına çarptırıldı. 2.1 milyon dolarlık ceza aynı zamanda şu ana kadar Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu tarafından talep edilmiş en yüksek ceza tutarı.

Açılan davanın sebebi ise Valve'ın Steam politikalarıyla Avustralya kanunlarına saygı göstermemesi. Steam'in uymadığı Avustralya kanunu ise garanti süreci ile ilgili. Avustalya kanunlarına göre tüketiciler eğer bir ürün ciddi bir kusura sahipse garanti kapsamında ürünün değiştirilmesini veya para iadesi yapılmasını talep edebiliyor. Fakat Valve, herhangi bir sebepten ötürü para iadesi yapmakla yükümlü olmadığını açıklamış ve bu tavrıyla Avustralya kanunlarına muhalefet etmişti.

Valve, davanın açılmasından sonra iade politikasında bir takım değişiklikler yapmıştı. Artık Valve Avustralya'da herhangi bir sebepten ötürü hemen hemen her şeyde iade yapıyor olsa da bu durum onu cezadan kurtarmıyor. Çünkü 2011 - 2014 yılları arasında Valve'ın Avustralya'da 25 milyon civarında hak ihlali yaptığı raporlanıyor. Valve ilk aşamada 250.000 dolarlık bir tazminat ödeyebileceğini açıklamış; fakat mahkeme bu tutarın fark edilmeyecek derecede az olduğunu ifade ederek öneriyi reddetmişti.

Mahkeme kararı gereğince Valve, Avustralya sitesi üzerinde tüketicilere hakları hakkında bir bilgilendirme iletisi de yayınlayacak. Anlaşılan o ki Gabe reis yastık altındaki birikimlerinin bir kısmını ortaya dökmek zorunda kalacak.

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