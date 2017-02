Valve, CS: GO Hilecilerine Karşı Yapay Zeka Kullanmayı Hedefliyor

Counter-Strike Global Offensive günümüzün en çok ilgi gören online FPS oyunları arasında. CS: GO aynı zamanda en büyük ödüllerin dağıtıldığı e-spor turnuvalarına da ev sahipliği yapan bir oyun. Dünya üzerinde her gün milyonlarca oyuncu CS: GO oynayarak rütbe kazanmaya ve yeteneklerini kanıtlamaya çalışıyor. Fakat bazı oyunlar işin kolayına kaçmaya, CS GO hile yazılımları kullanarak haksız avantaj kazanmaya çalışıyor. Bu da oyunu hakkını vererek oynayan oyuncular için adaletsiz bir ortam oluşmasına ve oyundan alınan keyfin düşmesine sebep oluyor.

Hal böyle olunca oyunu geliştiren Valve firmasının oyunu hilecilerden korumak için hızlı davranması gerekiyor. Fakat her zaman Valve, hile yapan oyunculara anında müdahale etmiyor. Geçtiğimiz günlerde Reddit üzerinde yapılan bir CS GO oturumunda bu durumun sebepleri soruldu. Spinbot adlı CS GO hileleri odaklı oturumda Valve'ın bu botlar için neden bir otomatik tanımlama ve engelleme sistemi geliştirmediği soruldu ve bir Valve yetkilisi şu cevabı verdi:

" Spinbotlar için otomatik bir tespit etme sistemi geliştirmemiz demek hile yazılımları geliştirenlerle köşe kapmaca oynamamız anlamına geliyor. Bu geliştiriciler hile önleme sisteminizde bir açık bulduğunda yeni ve geliştirilmiş bir hile yazılımı geliştiriyorlar ve sisteminiz etkisiz kalıyor. Bunun yerine yüksek yetenekli oyuncular ve hileciler arasındaki farkları tespit edebilecek, kendini geliştirebilecek bir yapay zeka kullanma yolunu tercih edebilirsiniz. "

Valve yetkilisi milyonlarca CS: GO maçını izleyebilmek için inanılmaz bir işlem gücüne ihtiyaç duyduklarını da ifade ediyor. Her maçı farklı oyuncuların gözünden izlemek için büyük bir verimerkezine ve binlerce işlemci çekirdeğine ihtiyaç duyulması maliyet açısından da işleri zorlaştırıyor. Valve yetkilisi, buna rağmen hile önleyici yapay zeka çalışmalarına başladıklarını ve hile yapanları tespit etmek için gönüllü olan bir topluluğa sahip olduklarını da sözlerine ekliyor.

