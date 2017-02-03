Valve, Fiyat Yolsuzluğu İddiasıyla Avrupa Komisyonu'nun Takibine Alındı

Avrupa Birliği ticari rekabet ilkelerine bağlı olarak araştırmalar yürüten Avrupa Komisyonu, dünyanın en popüler oyun platformu olan Steam için özel bir inceleme başlattı. Valve firmasının Steam oyun fiyatları üzerindeki uygulamalarını takibe alan Avrupa Komisyonu bu takibinin sebebini adaletsizliğe bağlıyor. İddiaya göre Valve, farklı ülkelerde yaşayan insanlara oyun satış fiyatlarını eşit sunmuyor ve müşterilerinin bir kısmını özel fırsatlardan mahrum bırakıyor.

Avrupa Birliği, mevcut kurallar dahilinde tek bir pazar olarak değerlendirilebilir. Yani Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret yapan kurumlar bu ülkelerin hepsi için aynı fiyatları ve fırsatları sunmak zorunda. Aksini uygulayan firmalar Avrupa Biriliği'nin rekabet kanunlarını ihlal ederek haksız kazanç elde edebiliyor. Valve'ın böyle bir yol izleyerek coğrafi kısıtlamalar ve fiyat farklılıklarına neden olup olmadığı araştırma tamamlanınca ortaya çıkacak.

Avrupa Komisyonu'nun yürüttüğü takip sadece Valve'ı da kapsamıyor. Capcom, Bandai Namco, Focus Home, Koch Media ve ZeniMax gibi ünlü oyun geliştirici ve yayıncıların da ticari faaliyetleri incelenecek.

Avrupa Komisyonu oyunlar için dağıtılan ürün anahtarlarının sadece belli bir ülkede veya ülkelerde aktifleştirilip aktifleştirilmediğini denetleyecek. Bu ürün anahtarlarının Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde aktifleştirilemeyecek yapıda olması oyunların geliştiricilerini ve Valve'ı bir hayli terletecek. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

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