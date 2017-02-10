Valve Patronu Gabe Newell da Trump'ın Müslüman Yasağından Yakındı

Amerika Birleşik Devleti'lerinin yeni başkanı Donald Trump göreve gelmesiyle birlikte skandal kararlara imza atmıştı. Gündeme Donald Trump vize yasağı ya da Müslüman yasağı olarak yansıyan olay nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarının vizelerinin askıya alınmasını ve Amerika'ya girişlerinin durdurulmasını öngörüyordu. Bu karar öncelikle Amerikan vatandaşları tarafından büyük tepki görmüştü. Amerika'daki bazı kiliseler ve sinagoglar Müslümanlar'a kapılarını açmış, kiliselerden ezan okunmasına izin verilmişti. Oyun geliştiricileri ise Müslüman yasağına karşı tepkilerini ortaya koymuş, hatta mültecilere yardım eden kuruluşlara gelirlerinin bir kısmını bağışlayacaklarını açıklamışlardı.

Valve patronu Gabe Newell ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın açıklamasında Müslüman yasağına değindi ve bu kararın kendilerini nasıl etkilediğini açıkladı. Gabe Newell, Valve içinde de bu yasaktan etkilenen çalışanları olduğunu ve bu çalışanların, Amerika'yı terk edip ailelerini görmek için ülkelerine döndüklerinde Amerika'ya geri dönmelerinin mümkün olmadığını açıklıyor. Newell, bu insaların yıllardır Amerika'da yaşadığını, herkes gibi vergilerini ödediklerini ve kendileri gibi Amerikan futbolu maçlarını takip ederek takımlarını desteklediklerini sözlerine eklemekte.

Newell, çalışanlarının evlerini ziyaret ettikten sonra Amerika'ya dönemeyecek olması nedeniyle Müslüman yasağının kendileri için bir problem olduğunu dile getiriyor. Ayrıca Müslüman yasağı e-spor turnuvaları için de problem teşkil ediyor. Önümüzdeki dönemde düzenlenecek Dota 2 International adlı geleneksel Valve uluslararası Dota 2 turnuvasına bazı oyuncular Müslüman yasağından ötürü katılamayabilir.

Valve, Müslüman yasağı nedeniyle Dota 2 turnuvasının gerçekleştirilmesi güçleşirse turnuvayı başka bir ülkeye taşımalarının gündemde olduğunu da açıklamakta.

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