?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunValve Patronu Gabe Newell Da Trump'ın Müslüman Yasağından Yakındı

Valve Patronu Gabe Newell da Trump'ın Müslüman Yasağından Yakındı

Valve Patronu Gabe Newell da Trump'ın Müslüman Yasağından Yakındı

Amerika Birleşik Devleti'lerinin yeni başkanı Donald Trump göreve gelmesiyle birlikte skandal kararlara imza atmıştı. Gündeme Donald Trump vize yasağı ya da Müslüman yasağı olarak yansıyan olay nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarının vizelerinin askıya alınmasını ve Amerika'ya girişlerinin durdurulmasını öngörüyordu. Bu karar öncelikle Amerikan vatandaşları tarafından büyük tepki görmüştü. Amerika'daki bazı kiliseler ve sinagoglar Müslümanlar'a kapılarını açmış, kiliselerden ezan okunmasına izin verilmişti. Oyun geliştiricileri ise Müslüman yasağına karşı tepkilerini ortaya koymuş, hatta mültecilere yardım eden kuruluşlara gelirlerinin bir kısmını bağışlayacaklarını açıklamışlardı.

Valve patronu Gabe Newell ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın açıklamasında Müslüman yasağına değindi ve bu kararın kendilerini nasıl etkilediğini açıkladı. Gabe Newell, Valve içinde de bu yasaktan etkilenen çalışanları olduğunu ve bu çalışanların, Amerika'yı terk edip ailelerini görmek için ülkelerine döndüklerinde Amerika'ya geri dönmelerinin mümkün olmadığını açıklıyor. Newell, bu insaların yıllardır Amerika'da yaşadığını, herkes gibi vergilerini ödediklerini ve kendileri gibi Amerikan futbolu maçlarını takip ederek takımlarını desteklediklerini sözlerine eklemekte.

Newell, çalışanlarının evlerini ziyaret ettikten sonra Amerika'ya dönemeyecek olması nedeniyle Müslüman yasağının kendileri için bir problem olduğunu dile getiriyor. Ayrıca Müslüman yasağı e-spor turnuvaları için de problem teşkil ediyor. Önümüzdeki dönemde düzenlenecek Dota 2 International adlı geleneksel Valve uluslararası Dota 2 turnuvasına bazı oyuncular Müslüman yasağından ötürü katılamayabilir.

Valve, Müslüman yasağı nedeniyle Dota 2 turnuvasının gerçekleştirilmesi güçleşirse turnuvayı başka bir ülkeye taşımalarının gündemde olduğunu da açıklamakta.

İndir
Dota 2
Dota 2 Ücretsiz MOBA Oyunu

Gabe Newell, Half Life 3 Hakkında Konuştu!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 10.02.2017

Valve Patronu Gabe Newell da Trump'ın Müslüman Yasağından Yakındı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Sony Xperia Z5, Z3 Plus ve Z4 Tablet'e Android 7.0 Nougat Yeniden Gönderildi Sony Xperia Z5, Z3 Plus ve Z4 Tablet'e Android 7.0 Nougat Yeniden Gönderildi Sony, Android 7.0 Nougat güncellemesini Xperia Z3 Plus, Z4 Tablet ve Xperia X5 serisi için kullanıcılara tekrar göndermeye başladı. İlk güncellemeyi…
Twitter'ın Gelir Raporları Yatırımcıları Mutlu Etmiyor Twitter'ın Gelir Raporları Yatırımcıları Mutlu EtmiyorSon birkaç çeyrek boyunca Twitter, adeta can çekişerek para kazanıyor. Her çeyrekte yatırımcılar, şirketten bir miktar para almayı başarıyorlar… Microsoft, Windows 10'a Göz Alıcı Görünüm Kazandıran Project Neon'u Sergiledi Microsoft, Windows 10'a Göz Alıcı Görünüm Kazandıran Project Neon'u SergilediGeçtiğimiz günlerde Windows Developers Day adlı etkinlikte Windows 10 işletim sistemi üzerinde yapacağı değişiklikler hakkında bir sunum yapan…
Windows 10'un Görüntü İçinde Görüntü Modu Onaylandı Nokia N Serisi Yeniden Hayatımıza Girebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten