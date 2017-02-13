Valve, Steam Greenlight'ı Steam Direct ile Değiştiriyor

Steam oyun platformunun sahibi olan Valve, uzun bir süredir kullanılmakta olan Steam Greenlight sistemini bahar aylarında Steam Direct adını verdiği yeni bir sistemle değiştireceğini duyurdu. Bilindiği üzere Steam Greenlight, oyun geliştiricilerine yeni oyunlarını Steam üzerinde yayınlarken oyuncu topluluğunun desteğini alma ve belli gereksinimlerden kurtulma imkanı veriyordu. Geliştirilen oyun Steam Greenlight üzerinde oyuncuların oylamasına sunuluyordu ve oyuncu kitlesi oylama sonucunda oyunu beğenirse bu oyun yeşil ışık alarak Steam üzerinde yayınlanabiliyordu.

Steam Greenlight üzerinden yayınlanan oyunlar geliştiricilerine ciddi gelir sağlayabilmekteler. Valve'ın verdiği rakamlara göre Steam Greenlight üzerinden yayınlanan oyunlardan 100 tanesi geliştiricilerine yıllık birer milyon dolarlık gelir sağlıyor. Buna rağmen Valve, uzun bir süredir Steam Greenlight'tan memnun değildi. Gabe Newell, 2013 yılında Steam Greenlight'ı Steam topluluğu için muhtemelen kötü bir şey olarak tanımlamıştı.

Valve'ın Steam Greenlight'tan hoşnutsuzluğu sonucunda Steam Greenlight kaldırılıyor. Yapılan açıklamaya göre Steam Greenlight yerine Steam Direct gelecek. Steam Direct'in Steam Greenlight'tan en büyük farkı ise aday oyunların onaylama sürecinin kaldırılıyor olması. Geliştiriciler bu sayede herhangi bir onay sürecini geçmeden oyunlarını Steam üzerinde yayınlayabilecekler.

Steam Direct'in onay sürecini kaldırıyor olmasına rağmen geliştiricilerin belli kriterleri yerine getirmesi gerekcek. Bu kriterler bir banka hesabı açmaya benzer nitelikte olacak. Geliştiricilerden dijital evraklar, kişisel veya kurumsal doğrulama bilgileri, vergi dökümanları gibi belgeler istenecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra geliştiricilerden sonradan geri alınabilecek bir ücret talep edilecek. Bu ücret her oyun için ayrı ayrı ödenmek zorunda.

Valve'ın geliştiricilerden oyunlarını Steam üzerinde yayınlamaları için ücret talep etmesinin nedeni ise şaka amaçlı ciddiyet içermeyen kötü niyetli projeleri ya da çalınmış materyallerle hazırlanan oyunları elemek. Ücretin ne kadar olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Valve, ücreti belirlemek için geri bildirim toplayacağını ifade ediyor.

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