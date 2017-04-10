Vestel, Toshiba'nın TV Bölümünü Satın Alabilir

Manisa'da üretimine devam eden Vestel'in, dünyaca ünlü markalardan bir tanesi olan Toshiba'nın TV bölümünü satın almak için görüşmelere başladığı iddia edildi. Vestel de ortaya atılan iddiaları doğruladı.

Yılların Toshiba markası, son günlerde yaşadığı sıkıntıların ardından çeşitli birimlerini satışa çıkarma kararı almıştı. Bunların en başında bellek çipleri üreten işlemci biriminin adı geçmiş ve birçok teknoloji devinin bu markayı almak için sıraya girdiği iddia edilmişti. Bugün de Japonya'dan gelen haberlerde, şirketin TV bölümüne ülkemizden bir talip olduğu söylenmişti. Yazılanlara göre; Vestel, halihazırda Avrupa'da satış hakkına sahip olduğu Toshiba markasının TV bölümünü tamamen satın almak için görüşmelere başlamıştı. Birkaç saat önce çıkan bu haberlerin ardından borsada işlem görmesi sebebiyle Vestel, KAP'a resmi bir açıklama yaparak, görüşmeleri doğruladı ve şöyle dedi:

"09.04.2017 tarihinde Japon Nikkei Gazetesi kaynaklı çeşitli haber ajanslarında yer alan haberlere istinaden; Şirketimizin global markaları lisanslama ve/veya satın alma yoluyla uluslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve markalı satışlarını arttırma stratejisi kapsamında, Toshiba Corporation'ın TV biriminin (Toshiba Visual Solutions Corporation) satın alınması konusunda görüşmelere başlanmış olup, bu aşamada nihai görüşmelere geçilip geçilmeyeceği henüz belirsizlik taşıdığından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, kamuya açıklama yapılması taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme akdedilinceye kadar ertelenmiştir.

Toshiba Visual Solutions Corporation ile 0 bağlı ortaklığımız olan Vestel Ticaret AŞ ("Vestel Ticaret") arasında 1 Eylül 2016 tarihinde imzalanan marka lisans anlaşması kapsamında 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere Avrupa pazarı için Toshiba markası lisansı altında televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtım hakları Vestel Ticaret'e aittir."

Büyümeye Devam Edecekler

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, konuyla ilgili olarak “Geçtiğimiz aylarda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladığımızı ve Manisa Vestel City’de ürettiğimiz Toshiba markalı TV’lerin Avrupa pazarında satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olduğumuzu sizlere duyurmuştuk. Vestel olarak büyüme stratejilerimiz doğrultusunda fırsatları gözlemleyip değerlendirmeye devam ediyoruz” açıklaması yaptı.

Toshiba Visual Solutions Corporation ile yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret arasında 1 Eylül 2016 tarihinde imzalanan marka lisans anlaşması kapsamında 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere Avrupa pazarı için Toshiba marka lisansı altında; televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtım hakları Vestel Ticaret'e ait.

Vestel sizce Toshiba'yı satın alabilecek mi?

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