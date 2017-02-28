Vestel Venus Z10 Barselona'da Tanıtıldı

Bu sene Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress’de (MWC 2017) tanıtılan yeni modellerden biri de Vestel Venus’ün üst segment Z serisi yeni modeli Z10 oldu. Türkiye’nin ilk akıllı telefonu Venus ailesinin son modeli, MWC Vestel standında yer aldı.

Modelle hakkında konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Akıllı cep telefonu konusunda elde ettiğimiz tecrübenin ve en son teknolojinin bir ürünü olarak ortaya çıkan Vestel Venus Z10, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da sınıfında ses getirecek bir model olacak.” dedi. MWC’ye 4. kez katılan ve standında birçok elektronik ürününü tanıtan Vestel, 153 ülkeye teknoloji ihraç ediyor. Turan Erdoğan, Vestel’in Dünya devleriyle yarışmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

Vestel Venus Z10 Teknik Özellikleri

5.2” FHD IPS ekran çözünürlüğüne sahip Venus Z10, gelişmiş 8MP ön kamerası, 13MP dual tone true flaşlı arka kamerasının sağladığı kaliteli çekimler sayesinde keyifli anları ölümsüzleştiriyor. Üstün bir kamera deneyimi sağlayan Z10, PDAF, OIS ve EIS teknolojileri ile hareketli objelere hızlı odaklanıp, el titremelerini algılayarak çok daha net çekimler sunuyor. Venus Z10’daki 8 çekirdekli 64 Bit Qualcomm işlemci, yüksek performans gerektiren birçok uygulamanın başarıyla çalıştırılabilmesini sağlıyor. Venus Z10 komple metal ve diamond cut cam birleşimi tasarımı, 2.5D cam teknolojisi ve parmak izi okuyucu özelliği ile şıklığı ve ergonomiyi bir araya getiriyor.

Vestel Venus Z10 Geekbench test sonuçları.