Vestel'den Yeni Bir Telefon: Venus 5000 Tanıtıldı

Türkiye'nin büyük teknoloji şirketi Vestel bugün Turkcell ile birlikte geliştirdiği yeni telefonunu tanıttı. Venus 5000 peşin 799 TL fiyat etiketiyle raflara yerleşiyor.

Başlangıç sınıfı telefonlar arasında geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen Vestel 5000, telefon pazarındaki yüzde 7.1'lik payını artırmayı bu cihaz ile zorlamaya devam edecek.

Vestel 5000 Teknik Özellikleri

Bugün, Turkcell ve Vestel'in yeni iş birliğinin detayları Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun katılımıyla duyuruldu. Verilen bilgiye göre, Vestel mühendisleri tarafından Turkcell için özel olarak tasarlanan Venus 5000, 5 inç HD ekran, 4 çekirdekli 32 bitlik Qualcomm 8909 işlemci, 8 MP arka, 5 MP ön kamera ve 2230 mAh bataryaya sahip.

Venus 5000 arka kamerası HDR filtreleme, panoramik çekim, hızlı otomatik odaklama gibi özelliklere de sahip. Arayüzünün en önemli özelliği, Google Talkback uygulaması ile Vestel’in Türkçe dil desteğinin ekrana dokunulduğunda menü isimlerini ve metin kutularını sesli olarak okuyor olabilmesi.

Vestel 5000 Kaç TL Olacak?

Turkcell kullanıcıları için aylık 28 liradan başlayan fiyat etiketiyle raflara yerleşiyor. Bu özellikleriyle Venus 5000, Turkcell cihazlar arasında 5 inç ekran büyüklüğüne sahip en uygun fiyatlı 4,5G telefon olma özelliğine de sahip. Telefonun peşin fiyatı ise 799 lira olarak açıklandı.