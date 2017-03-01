?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilVestel'in Telefon Mozaiği Guinness Rekoru Kırdı

Vestel'in Telefon Mozaiği Guinness Rekoru Kırdı

vestel guinness rekoru

Bu yıl Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtımlarını sürdüren Vestel, tanıtım standında hazırladığı akıllı telefon mozaiği ile Guinness rekoru kırmayı başardı. 

Dünyanın akıllı telefon pazarının kalbinin atmaya devam ettiği Mobil Dünya Kongresi 2017 (MWC 2017) kapsamında tanıtım çalışmalarını sürdüren Vestel, bizlerle Z10 modelini buluşturmuştu. Duyurudan sonra tanıtım faaliyetlerine de başlayan şirket, farklı bir tasarım ile katılımcıların dikkatini çekmek isterken, bir Guinness rekoru kırmayı da başardı ve Guinness plaketini Türkiye'ye getirdi. 

504 adet Venus V3 5570’in bir araya getirilerek oluşturulan akıllı telefon mozaiği ile rekortmen unvanına layık görülen Vestel, daha önce 400 telefon ile hazırlanan benzer bir çalışmayı da adet olarak geçmeyi başardı. Zorlu bir çalışma sonucu ortaya çıkan 3.6 metre eninde 1.9 metre uzunluğundaki Venus telefon duvarının en önemli özelliği 504 farklı ekrana verilen görüntü ile bütünleşik bir görüntü elde edilmesi.

vestel guinness rekoru

Vestel Venus Z10 Barselona'da Tanıtıldı

Vestel Üç Adet Yeni Venus V3 Tanıttı, İşte Fiyatları ve Özellikleri

Editöre Yaz:
Yazar: - 01.03.2017

Vestel'in Telefon Mozaiği Guinness Rekoru Kırdı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

HTC Vive VR'ın Yeni Sanal Gerçeklik Oyunları Arasında Ping-Pong'da Var HTC Vive VR'ın Yeni Sanal Gerçeklik Oyunları Arasında Ping-Pong'da Var HTC, oyun geliştiriciler konferansında Vive VR platformu için geliştirilmiş oyunlardan çeşitli demolar sundu. Birçoğu sanal gerçeklik spor oyunları…
Google'ın Ücretsiz Video Konferans Servisi Meet Hizmete Açıldı Google'ın Ücretsiz Video Konferans Servisi Meet Hizmete AçıldıHangouts ve Allo gibi görüntülü görüşme servislerine bir yenisini daha ekleyen Google, Meet adını verdiği bu video konferans servisini hizmete… BMW Araçlarda Android Auto Olmayacak BMW Araçlarda Android Auto OlmayacakMWC 2017 Dünya Mobil Kongresi'nde artık otomobillere de yer olduğunu yazmıştık. BMW, kongrede yerini aldı almasına ama hiç de iyi haberlerle…
Ubisoft, Yeni Bir Avatar Oyunu Yapıyor 2016 Mobil Güvenlik Raporu: 40 Milyon Saldırı ve Ransomware'in Yükselişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten