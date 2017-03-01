Vestel'in Telefon Mozaiği Guinness Rekoru Kırdı

Bu yıl Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtımlarını sürdüren Vestel, tanıtım standında hazırladığı akıllı telefon mozaiği ile Guinness rekoru kırmayı başardı.

Dünyanın akıllı telefon pazarının kalbinin atmaya devam ettiği Mobil Dünya Kongresi 2017 (MWC 2017) kapsamında tanıtım çalışmalarını sürdüren Vestel, bizlerle Z10 modelini buluşturmuştu. Duyurudan sonra tanıtım faaliyetlerine de başlayan şirket, farklı bir tasarım ile katılımcıların dikkatini çekmek isterken, bir Guinness rekoru kırmayı da başardı ve Guinness plaketini Türkiye'ye getirdi.

504 adet Venus V3 5570’in bir araya getirilerek oluşturulan akıllı telefon mozaiği ile rekortmen unvanına layık görülen Vestel, daha önce 400 telefon ile hazırlanan benzer bir çalışmayı da adet olarak geçmeyi başardı. Zorlu bir çalışma sonucu ortaya çıkan 3.6 metre eninde 1.9 metre uzunluğundaki Venus telefon duvarının en önemli özelliği 504 farklı ekrana verilen görüntü ile bütünleşik bir görüntü elde edilmesi.

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