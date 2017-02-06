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Viber, Gizli Mesajlar Özelliğini Tanıttı

Viber gizli mesajlaşma

Dünya çapında kullanıcılar tarafından en çok rağbet gören mesajlaşma uygulamalarından biri olan Viber, gizli mesajlaşma özelliğini tanıttı. Uygulamanın yeni özelliği çok yakında yayımlanacak. Gizli mesajlaşmanın yanı sıra Viber, hızlı video özelliğinin de yeni güncelleme ile ekleneceğini duyurdu.

Viber tarafından tanıtılan gizli mesajlaşma özelliği ile kullanıcılar, gönderdikleri mesajların iletilip okunduktan sonra belirlenen süre sonunda yok olmasını sağlayabiliyor. Yani bir mesaj karşı taraf tarafından okunduktan sonra, gönderen kişinin istediği süre içinde silinecek. Viber’ın gizli mesajlaşma özelliği bu yönüyle Telegram uygulamasındaki zamanlanmış mesajlar ile benzerlik gösteriyor. Bu gibi gizli mesajlaşmaların gayrimeşru işlerde kullanılması durumunda kolayca fark edilip başa bela olacağını hesaba katarsak, bu özellik sevgiliden veya eşlerden gizli yürütülen mesajlaşmalarda ya da bir sürprizin bozulmasını önlemek amaçlı kullanılabilir.

viber gizli mesajlaşma özelliği

Fotoğraf gönderimlerinde de benzer durum söz konusu. Örneğin yukarıda görüldüğü üzere, alıcı taraf fotoğrafı açana kadar fotoğraf bulanık görünüyor. Fotoğraf açıldığı andan itibaren ise gönderen tarafın belirlediği süre sonunda fotoğraf yok oluyor.

Gizli mesajlaşma özelliğinin yanı sıra, yeni güncelleme ile Viber’a hızlı video özelliği de eklenecek. Hızlı video özelliği ile kullanıcılar konuşma penceresinde bulunan video ikonuna basılı tutup maksimum 30 saniyelik videoları karşı tarafa gönderebilecek. Bugün itibarıyla Viber’ın bu yeni özelliklerini barındıran güncellemenin dağıtımına başlandı.

İndir36.04 MB
Viber Android
Viber Android Android İçin Sesli Sohbet ve Mesajlaşma Uygulaması

İndir26.5 MB
Viber iOS
Viber iOS iPhone ve iPod Touch İçin Sesli Görüşme ve Mesajlaşma Uygulaması

İndir8.7 MB
Telegram Messenger Android
Telegram Messenger Android Android için Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir9.3 MB
Telegram Messenger iOS
Telegram Messenger iOS iPhone ve iPad için Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

Telegram'a Gönderilen Mesajları Silme Özelliği Geldi

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Yazar: - 06.02.2017

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