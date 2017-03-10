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Viber'ın Gizli Sohbet Özelliği Bu Hafta Geliyor

Viber Gizli sohbet özelliği

Popüler çapraz platfrom mesajlaşma uygulamalarından Viber, yepyeni bir özellliği daha uygulamaya ekleyeceğini açıkladı. Şirket kısa süre önce, kullanıcıların bir görüşmenin içinde kullanılan fotoğraf veya videoların ne kadar süre görünür olacağı konusunda zaman sınırlaması getirmesine olanak sağlamıştı. Bu hafta ise, gizli sohbet özelliği sunuyor ve mesajların kendiliğinden silinmesine imkan veriyor.

Viber, bu hafta getireceği gizli sohbet özelliği ile birlikte, sohbet içerisinde ekran görüntüsü almayı engelliyor ve mesajların kendiliğinden silinmesine olanak tanıyan ek bir gizlilik katmanı ekliyor. Bir arkadaşınıza fotoğraf veya video gönderirdiniz diyelim, daha sonra onların kalmasını istemiyorsanız zaman sınırı belirleyebiliyorsunuz. Üstelik, fotoğraf veya video gönderdiğiniz alıcı ekran görüntüsü alırsa bir bildirim dahi alacaksınız. 

Bire bir sohbet veya grup sohbeti olması farketmiyor, bir konuşmayı isterseniz uçtan uca şifreleyebilir veya kaybolmasını sağlayabilirsiniz. Buna karar vermek tamamen kulllanıcıya bırakılmış. 

Bu yeni özellik, bu hafta içinde iOS ve Android platformu için çıkış yapacak. Peki siz Viber'ın gizli sohbet özelliğini nasıl buldunuz?

İndir36.04 MB
Viber Android
Viber Android Android İçin Sesli Sohbet ve Mesajlaşma Uygulaması

İndir64.98 MB
Viber
Viber Windows için Viber Popüler Mesajlaşma Uygulaması

İndir26.5 MB
Viber iOS
Viber iOS iPhone ve iPod Touch İçin Sesli Görüşme ve Mesajlaşma Uygulaması

Viber, Gizli Mesajlar Özelliğini Tanıttı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 10.03.2017

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