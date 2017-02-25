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Viber, Windows Desteğini Kesiyor

Viber windows desteği

Son günlerde birçok geliştiricinin yaptığı gibi Viber da Windows desteğini kesme kararı aldı. Yakın zaman sonra Windows masaüstü ve Windows Phone platformlarının Viber için güncelleme almayacağı açıklandı.

Viber yetkililerinin gönderdiği bir e-posta ile ortaya çıkan yeni bilgiye göre; Viber, Windows masaüstü ve Windows Phone platformlarında indirilmeye ve kullanılmaya devam edilecek olsa da yakın bir zamandan sonra bu platformda uygulama için yeni güncellemeler yayınlanmayacak. Şirketten alınan bilgilere göre Windows için çalışan ekip, daha fazla kullanıcının olduğu Android ve iOS platformlarına kaydırılarak, bu platformlarda daha iyi hizmet verilmesi için çalışılacak. 

Viber'ın gönderdiği e-postaya ulaşan bir internet sitesinin aktardığına göre şirketin açıklaması da şöyleydi: "Sınırlı şirket kaynağımızı mümkün olan en verimli şekilde tahsis etmek için, bir sonraki duyuruya kadar Windows Phone ve Windows 10 için herhangi bir güncelleme yayınlamamaya karar verdik. Yakın gelecekte hiçbir  yeni sürüm geliştirmesi planlanmamaktayız. Planlarımız değişirse ve bir güncelleme yayınlanmasına karar verilirse, bu konuyu ele alacağız. Verdiğimiz sıkıntı için için özür dileriz."

Halihazırda kullanımda olan Viber Windows uygulamasının gayet sorunsuz çalıştığı ve kullanıcılarına sunduğu özelliklerinin yeterli olduğunun da altı çizildi. Yine de Viber'ın Windows masaüstü için gelecek çalışmalar yapabileceği de söyleniyor. 

İndir36.04 MB
Viber Android
Viber Android Android İçin Sesli Sohbet ve Mesajlaşma Uygulaması

İndir26.5 MB
Viber iOS
Viber iOS iPhone ve iPod Touch İçin Sesli Görüşme ve Mesajlaşma Uygulaması

Viber, Gizli Mesajlar Özelliğini Tanıttı

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Yazar: - 25.02.2017

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