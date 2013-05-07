Popüler mobil mesajlaşma uygulaması Viber artık Windows üzerinde de kullanılabilecek. Viber Windows yazılımı sayesinde listenizde bulunan Viber kullanıcılarıyla ücretsiz bir şekilde mesajlaşabilecek ve telefon görüşmeleri yapabileceksiniz.

Viber Windows yazılımı mobil cihazınız üzerinde bulunan Viber uygulaması üzerinde bulunan kişi rehberini, mesajları ve arama geçmişini otomatik olarak eşitler. Böylece Viber üzerinden konuşma başlatmak için PC'nizin konforunu sürebileceksiniz.

Viber Windows Sürümü Özellikleri: