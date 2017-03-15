Viber'in Gizli Mesaj Özelliği Devreye Girdi

Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulamalarından bir tanesi olan Viber, yaklaşık iki hafta önce duyurduğu yeni özelliği ile artık gizli mesajlaşma desteği vereceğini açıklamıştı. Açıklanan o özellik bugün itibarıyla devreye girdi.

800 milyon kullanıcısı ile büyük bir kitleye hitap eden Viber, sesli arama özelliği ile ön plana çıksa da mesajlaşma himzeti sunmasıyla da tercih ediliyor. Bu servisinin daha çok kullanılması için çaba sarf eden Viber de her geçen gün yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Bir süre önce Viber, uygulamaya gizli mesajlaşma ve hızlı video özelliği ekleyeceğini duyurmuştu. Daha önce Wickr ve Telegram gibi uygulamalarda da kullanılan gizli mesajlaşma özelliği sayesinde artık Viber üzerinde de gönderdiğiniz mesajlara zaman ayarlaması yapabiliyordunuz. Mesajlarınızın sizin istediğiniz süre zarfında görüntülenmesini ve ardından silinmesi ön gören bu yeni özellikte, ekran görüntüsü bildirimi de yer alıyordu. Örneğin; gönderdiğiniz bir resmin ekran görüntüsü alınırsa bu size bildirim olarak geliyordu.

Hızlı video özelliğini de devreye alan Viber, mesaj yazdığınız bölüme eklediği bir kamera ikonu ile 30 saniyelik hızlı videolar çekmenizi ve bunu kolay şekilde karşı tarafa göndermenize de olanak sağlayacağını söylüyordu.

Bugün itibarıyla kullanılmaya başlanılan bu iki özelliği denemek için hemen aşağıdaki Viber indirme bağlantılarından uygulamanın sayfasına gidebilir ve kullandığınız işletim sistemine göre indirme işlemini yapabilirsiniz.

İndir 26.5 MB Viber iOS iPhone ve iPod Touch İçin Sesli Görüşme ve Mesajlaşma Uygulaması

Viber, Gizli Mesajlar Özelliğini Tanıttı