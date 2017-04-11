Vimala: Defense Warlords, kule savunma oyunlarından keyif alan, sıra tabanlı oynanıştan sıkılmayan herkese tavsiye edebileceğim kaliteli bir Android oyunu.

Boyutuna göre kaliteli görseller sunan rpg oyununda yerle bir olmuş Aranya Krallığı’nı kurtarmaya çalışıyoruz. Neden, nasıl olduğunu bilmeden kendimizi direkt savaşın içerisinde buluyoruz.

Aranya Krallığı’nı kurtaracak tek savaşçı konumunda olduğumuz sıra tabanlı rol yapma (rpg) oyununda yakın dövüş için eğitilmiş birbirinden yetenekli savaşçılardan ordumuzu kuruyoruz. Farklı karakteristik özelliklere sahip, seçimlerimizle kaderlerini etkileyebildiğimiz savaşçılarımızla ya savunma üzerine kurulu kule savunma modunda mücadele ediyor, ya da zindanda sonsuz savaş modunda ilerliyoruz. Stratejik kule savunma oyun modunda birim ve kahramanların seviyeleri savaş sona erdiğinde sıfırlanırken, Zindan modunda birim ve kahramanlarımız sürekli tam güç savaşıyor.