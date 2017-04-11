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Vimala: Defense Warlords
TamindirMobilOyunlarStratejiVimala: Defense Warlords - Android İçin Sıra Tabanlı RPG Oyunu

Vimala: Defense Warlords

Vimala: Defense Warlords İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Vimala: Defense Warlords
Vimala: Defense Warlords
Vimala: Defense Warlords
Vimala: Defense Warlords
Vimala: Defense Warlords

Kaynakları toplayın, ordunuzu kurun.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Vimala: Defense Warlords, kule savunma oyunlarından keyif alan, sıra tabanlı oynanıştan sıkılmayan herkese tavsiye edebileceğim kaliteli bir Android oyunu.

Boyutuna göre kaliteli görseller sunan rpg oyununda yerle bir olmuş Aranya Krallığı’nı kurtarmaya çalışıyoruz. Neden, nasıl olduğunu bilmeden kendimizi direkt savaşın içerisinde buluyoruz.

Aranya Krallığı’nı kurtaracak tek savaşçı konumunda olduğumuz sıra tabanlı rol yapma (rpg) oyununda yakın dövüş için eğitilmiş birbirinden yetenekli savaşçılardan ordumuzu kuruyoruz. Farklı karakteristik özelliklere sahip, seçimlerimizle kaderlerini etkileyebildiğimiz savaşçılarımızla ya savunma üzerine kurulu kule savunma modunda mücadele ediyor, ya da zindanda sonsuz savaş modunda ilerliyoruz. Stratejik kule savunma oyun modunda birim ve kahramanların seviyeleri savaş sona erdiğinde sıfırlanırken, Zindan modunda birim ve kahramanlarımız sürekli tam güç savaşıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
MassHive Media
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