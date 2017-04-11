Vimala: Defense Warlords, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz kule savunma – sıra tabanlı rpg oyunu. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan yapımda direkt oynanışı etkileyen ekipmanlarla donattığımız savaşçılarımızla Aranya Krallığı’mızı yeniden kurmak için mücadele ediyoruz. Krallığı eski düzenine sokabilecek tek savaşçı olarak Vimala’da uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.

Hem iPhone hem de iPad’de keyif alarak oynayacağınızı düşündüğüm sıra tabanlı oynanış sunan rol yapma oyununda Skirmish ve Dungeon olmak üzere iki mod yer alıyor. Skirmish mod; kule savunma tarzında ve krallığımızı ve askerlerimizi güçlendirmek için kaynakları ele geçirmeye çalıştığımız, kendi ordumuzu kurup eğitebildiğimiz bir mod. Dungeon modu ise; sayıları hiç bitmeyecekmiş gibi gelen yaratıklarla (canavarlarla) mücadele ettiğimiz, birincilik elde ettiğimizde büyük ödüllerin sahibi olduğumuz bir mod. Her iki mod da sürükleyici.