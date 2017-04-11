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Vimala: Defense Warlords
TamindirMobilOyunlarStratejiVimala: Defense Warlords - IPhone Ve IPad İçin RPG Oyunu

Vimala: Defense Warlords

(iOS)
Vimala: Defense Warlords İndir Hemen İndir

248 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Vimala: Defense Warlords
Vimala: Defense Warlords
Vimala: Defense Warlords
Vimala: Defense Warlords
Vimala: Defense Warlords

Karanlık zindanlarda savaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 33 dakika önce

Vimala: Defense Warlords, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz kule savunma – sıra tabanlı rpg oyunu. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan yapımda direkt oynanışı etkileyen ekipmanlarla donattığımız savaşçılarımızla Aranya Krallığı’mızı yeniden kurmak için mücadele ediyoruz. Krallığı eski düzenine sokabilecek tek savaşçı olarak Vimala’da uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.

Hem iPhone hem de iPad’de keyif alarak oynayacağınızı düşündüğüm sıra tabanlı oynanış sunan rol yapma oyununda Skirmish ve Dungeon olmak üzere iki mod yer alıyor. Skirmish mod; kule savunma tarzında ve krallığımızı ve askerlerimizi güçlendirmek için kaynakları ele geçirmeye çalıştığımız, kendi ordumuzu kurup eğitebildiğimiz bir mod. Dungeon modu ise; sayıları hiç bitmeyecekmiş gibi gelen yaratıklarla (canavarlarla) mücadele ettiğimiz, birincilik elde ettiğimizde büyük ödüllerin sahibi olduğumuz bir mod. Her iki mod da sürükleyici.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
MassHive Media
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