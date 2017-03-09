Vimeo Artık 360 Derece Video Oynatabiliyor!

Sanal gerçeklik teknolojisi yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Sanal gerçekliğin ilk durağını ise 360 derece videolar oluşturuyor. Bazı gözlükler yardımı ile telefonunuzdan bile 360 derece video keyfini rahatlıkla yaşayabiliyorsunuz. Fakat bir süredir video platformları bu teknolojiye uyum sağlayamamıştı. Uzun bir aradan sonra 360 derece videolar konusunda sessizliğini bozan Vimeo, yeni hizmeti ile kullanıcılarını sevindirmeyi başardı.

Bildiğiniz üzere Youtube uzun bir süredir kullanıcıları için 360 derece video yükleme ve izleme imkanı sunuyor. Bu imkanla birlikte, izlediğiniz videolardan daha fazla keyif alıyor ve videodaki her ayrıntıyı rahatlıkla görebiliyorsunuz.

360 derece video çeken kameraların da artmasıyla beraber, artık her video platformu için 360 derece video oynatabilme özelliği de şart oldu. Başarılı video platformu Vimeo'da 360 derece video özelliğini aktif etti.

Vimeo'da 360 derece video dönemi!

Vimeo, geçtiğimiz günlerde aktif hale getirdiği 360 derece video izleme servisi ile birlikte kullanıcılarının beğenisini topluyor. Farklı geliştiricilerden gelen içerikler ile özel bir 360 derece videolar sayfası hazırlayan Vimeo, kullanıcılarına yüksek kalitede ve kesintisiz bir şekilde 360 derece video izleme imkanı sunuyor. Vimeo'ya yüklenen 360 derece videoları izleyebildiğiniz gibi başka platformlarda da rahatlıkla paylaşabiliyorsunuz. Kolay ulaşım linki ile tüm arkadaşlarınıza 360 derece video keyfi yaşatabilen Vimeo, Youtube'a oranla biraz geç kalmış olsa da aradaki farkı azaltacak gibi görünüyor.

Siz de Vimeo’nun 360 derece video özelliğini denemek istiyorsanız aşağıdaki bağlantılardan Vimeo mobil uygulamalarını indirebilirsiniz:

İndir 20.2 MB Vimeo iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Vimeo Video Paylaşım Uygulaması

İndir 1.3 MB Vimeo Windows 8 için Vimeo Video Paylaşım Uygulaması

Yok ben Vimeo sevmem, Youtube benim hayatım diyenler varsa, onlar için de aşağıda gördüğünüz Youtube’un mobil uygulama linklerini hazırladık:

Sanal Gerçeklik: Arkasında Kimler Var, Ne Yapıyorlar?

Facebook, 360 Derece Canlı Yayın Servisini Duyurdu