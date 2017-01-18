Vine Camera (Vine Kamerası), Twitter’ın 6 saniyelik kısa videoların paylaşıldığı sosyal ağ platformu Vine’ın yerine geçen uygulaması. Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz uygulamayla yine maksimum 6 saniye süreli videolar çekiyorsunuz ancak farklı olarak profiliniz yerine Twitter’da paylaşabiliyorsunuz. Videonuz Twitter’da direkt izlenebiliyor.

Vine Camera uygulamasının Vine’dan farkı “sosyal ağ” tabanlı olmaması. Çektiğiniz veya telefonunuzun galerisinden aktardığınız videoları düzenleyerek 6 saniye süreli video formunda paylaşabiliyorsunuz. Diğer kişilerin paylaştıklarını – Twitter hesaplarını bilmiyorsanız - görme şansına sahip değilsiniz. Vine gibi Türkçe dil desteğiyle gelen uygulamasında hangi araçlar var diye soracak olursanız; Çoklu klip kesme, grid katmanı, AF odaklama, hayalet aracı dışında flaş ve ön kamera butonları yer alıyor. Yani standart Vine oluşturma araçlarını içeriyor.

Birden fazla videoyu da aktarıp düzenleme şansına sahip olduğunuz Vine Camera uygulaması, kısa süreli döngüsel video çekmeyi sevenlerin hoşuna gidecektir. Bu arada Vine uygulamasını güncellemezseniz eski akışınızı ve profilinizi görüntüleme şansına sahip oluyorsunuz ancak yorum yapma, paylaşma, beğenme gibi fonksiyonları kullanamıyorsunuz.