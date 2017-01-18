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Vine Camera
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoVine Camera - IPhone İçin 6 Saniyelik Video Çekme Uygulaması

Vine Camera

(iOS)
Vine Camera İndir Hemen İndir

47 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Vine Camera
Vine Camera
Vine Camera
Vine Camera

Vine Kamerası ile kısa süreli döngüsel videolar çekip paylaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 43 dakika önce

Vine Camera (Vine Kamerası), Twitter’ın 6 saniye süreli video paylaşımına izin verdiği sosyal ağ uygulaması Vine’ın yerini alan video paylaşım uygulaması. iPhone film rulonuzdaki kısa videoları bir araya getirerek veya yeni çektiğiniz bir videodan 6 saniye süren döngüsel videolar oluşturabiliyorsunuz. Videolarınız Twitter’da doğrudan izlenebiliyor.

Vine Camera Türkçe adıyla Vine Kamerası adından da tahmin edeceğiniz üzere Vine gibi sosyal ağ tabanlı değil; video çekip düzenleyip paylaştığınız çok daha basit bir uygulama. Telefonunuzun arka veya ön kamerasıyla çektiğiniz en fazla 6 saniyelik videoları tekrarlayan bir video haline getirip Twitter hesabınızda paylaşıyorsunuz veya film rulosuna kaydediyorsunuz.

Çoklu klip kesme, grid katmanı, AF odaklama, hayalet aracı, flaş ve ön kamera gibi standart Vine oluşturma araçlarının tümünü içeren Vine Camera (Vine Kamerası), Vine’ın yerini aldığından Vine uygulamasını güncellemediğiniz sürece eski akışınızı ve profilinizi görüntüleyebiliyorsunuz ancak Vine’ın tüm fonksiyonları (yorum, beğeni vs.) devre dışı kalıyor ve ara ara kapanma sorunu çıkıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Vine Labs, Inc
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