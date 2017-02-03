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Vine Kapatıldı Ancak Eski Videolar Hala İzlenebilir

vine kapatıldı

2013 yılında Twitter'ın ücretsiz bir uygulaması olarak hizmet vermeye başlayan Vine, gittikçe popüleritesini artırmış ancak hedeflenen sürekliliği yakalayamamıştı. Uygulama hızlı bir düşüşe geçip popülaritesini yitirince Vine’ın önce kapatılacağı duyuruldu, daha sonra da 17 Ocak günü resmi olarak kapatıldı. Ancak bir döneme damgasını vuran o binlerce Vine videosunun akıbeti bilinmiyordu ki bu konuya da bir netlik kazandırıldı. Evet; Twitter, Vine uygulamasının kepenklerini indirdi ancak eski Vine videoları hala izlenebilir.

Vine uygulaması artık tarih olmuş olabilir ancak Vine efsanesi öyle kolay kolay biteceğe benzemiyor. Bu güne kadar sosyal medya kullanıcılarının hafızalarında yer edinmiş binlerce 6 saniyelik video Vine Arşiv’de depolanmış durumda. 17 Ocak’ta Vine uygulamasının kapanmasına karşın kullanıcılar, Vine Arşiv üzerinden videoların yılına, türüne ya da çalma listesine göre videoları tarayıp bu videolara ulaşılabilecek. Ayrıca kullanıcılar Vine editörleri tarafından seçilmiş en iyi videoları da görebilecek. Hatta kullanıcıların Vine editörlerinden tüm video arşivini görüntülemeyi talep etmesine de imkan tanınıyor.

Vine uygulaması kepenkleri indirse de bu 6 saniyelik videolara çok fazla alıştıysanız ve bırakamıyorsanız, yeni Vine Camera uygulaması size Vine’ı aratmayacaktır. Zira Vine Camera uygulamasının Vine'ın yerine hizmete sunulduğu düşünülüyor. Artık kullanıcılar Vine Camera uygulaması çatısında aynı eğlenceye devam edebilecekler. Ancak Vine Camera da ilginizi çekmiyor ise yine Vine’a alternatif bazı uygulamalar da mevcut.

İndir
Vine Camera Android
Vine Camera Android Android İçin 6 Saniyelik Video Çekme Uygulaması

İndir47 MB
Vine Camera iOS
Vine Camera iOS iPhone İçin 6 Saniyelik Video Çekme Uygulaması

Vine Öldü! Çok Yaşa Vine Camera

Twitter'ın Yeni Vine Camera Uygulaması Yayınlandı

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Yazar: - 03.02.2017

Vine Kapatıldı Ancak Eski Videolar Hala İzlenebilir İçin Yorum Yaz

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