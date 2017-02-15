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Viral Yüz Değiştirme Uygulaması FaceApp, Rekor İndirmeye Ulaştı!

FaceApp Yüz Değiştirme Uygulaması

Selfie çekenlerin gözdesi mobil uygulamalara bir yenisi daha eklendi. FaceApp adını taşıyan yüz değiştirme uygulaması, Android platformunda 1 günde 5000 indirmeyi geçmeyi başardı. Sosyal medyayı sallayan viral uygulamanın indirme bağlantıları haberimizde.

Hem Android hem de iPhone kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlanan yüz değiştirme uygulaması FaceApp, sadece 1 günde viral uygulamaya dönüştü. Google Play Store ve App Store’da yüzlerce yorum alan uygulamanın bu başarısı filtreleri yüzün formunu bozmadan başarıyla uygulayabilmesinden geliyor. Popüler uygulamanın geliştiricisi (Wireless Lab – Rus geliştirici) yapay zeka kullanarak bunu başardıklarını belirtiyor.

Fotoğraflarda gülümseyemeyenler için gülümseme belirtisi, yaşlılık zamanında nasıl görüneceklerini merak edenler için yaşlanma veya nostalji yaşatan gençleştirme efekti, daha çekici görünmek isteyenler için hot efekti, hatta cinsiyet değiştirme dahi uygulamada mevcut. FaceApp ile tüm bu efektleri tek dokunuşla yüzünüze uygulayabiliyorsunuz. Uygulamayı merak mı ettiniz? Aşağıdaki bağlantılardan telefonunuza indirebilirsiniz:

İndir
FaceApp Android
FaceApp Android Android İçin Yüz Değiştirme Uygulaması

İndir28 MB
FaceApp iOS
FaceApp iOS iPhone İçin Yüz Değiştirme Uygulaması

Anime Makyaj Uygulaması Meitu, Sosyal Ağları Sardı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 15.02.2017

Viral Yüz Değiştirme Uygulaması FaceApp, Rekor İndirmeye Ulaştı! İçin Yorum Yaz

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