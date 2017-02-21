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Virtual SIM
TamindirMobilİletişimVirtual SIM - Android Için Sanal Numara Alma Uygulaması

Virtual SIM

Virtual SIM İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Virtual SIM
Virtual SIM
Virtual SIM
Virtual SIM
Virtual SIM

Virtual SIM uygulaması sanal telefon numarası alarak, çeşitli uygulamaları doğrulayabilmenizde kolaylık sağlıyor.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Virtual SIM uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan sanal telefon numarası alabilir ve uygulamalara kaydolabilirsiniz.

Virtual SIM uygulamasını indirdiğinizde 5 günlük deneme süresi dahilinde bir ABD numarası veriliyor.  Bu numara ile WhatsApp’a kaydolabiliyor, süre dolduğunda aylık abonelik ile ister devam edebiliyor isterseniz de 38 ülkeden bir numara seçebiliyorsunuz. ABD, İngiltere, İsveç, Litvanya, Polonya, İsrail ve Finlandiya’dan aldığınız numaralar haricinde SMS özelliği desteklemeyen uygulamada 120 ülkeye oldukça düşük fiyatlar sunuluyor.

Virtual SIM kullanıcıları arasında arama ve mesajlaşmayı da tamamen ücretsiz olarak sunan uygulamada kendi numaranızı da kaydederek, yeni numaralarla ya da her ikisini birden aynı anda kullanabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri:

  • Birçok ülkeden sanal numara alma,
  • ABD telefon numarası ile WhatsApp’a kaydolabilme,
  • Arama ve mesajlaşma için uygun fiyatlar,
  • Aramaları ve mesajları kaçırmamak için bildirim özelliği,
  • Uygulamayı kullanan arasında ücretsiz mesajlaşma ve arama,
  • Video, fotoğraf, konum paylaşımı,
  • Kullanılabilirlik ve gizlilik ayarı yapabilme.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Virtual SIM
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