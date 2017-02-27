Virtual SIM(iOS)
Virtual SIM uygulaması iOS işletim sistemli cihazlarınız ile sanal telefon numarası alabilmenizi sağlıyor.
Virtual SIM uygulaması iOS işletim sistemli cihazlarınız ile sanal telefon numarası alabilmenizi sağlıyor.
Yurtdışında yaşayanlar, çeşitli uygulamalara kaydolmak isteyenler ve bunların dışındaki işleri için ek bir numaraya ihtiyaç duyan kullanıcılara yönelik geliştirilen Virtual SIM uygulaması ile birçok ülkeden sanal telefon numarası alabiliyorsunuz. ABD merkezli telefon numarası aldığınızda WhatsApp ve benzer uygulamara kaydolup, numaranızı onaylayabileceğiniz uygulama ile 38 farklı ülkeden de numara alabilirsiniz.
120 ülkeye özel düşük fiyatlar sunan Virtual SIM, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşma ve arama imkanını da sizlere sunuyor. Uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza indirdiğinizde 5 günlük deneme süresi dahilinde ABD merkezli telefon numarasına sahip olabilirsiniz. Bu sürenin bitiminde aylık 1 dolar ödeyerek numaranızı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- ABD telefon numarasıyla WhatsApp’a kaydolabilme ve onaylayabilme,
- Birçok ülkeden sanal numara alabilme,
- Arama ve mesajlaşma için uygun fiyatlı paketler,
- Bildirim özelliği,
- Uygulamayı kullanan arkadaşlarınızla ücretsiz mesajlaşma ve arama,
- Fotoğraf, video ve konum paylaşabilme,
- Uygunluk durumu ve gizlilik ayarı yapabilme.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Virtual SIM
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