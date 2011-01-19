VirtualBox5.1.14 (Windows)
VirtualBox Artı Yönleri
- + Çoklu platform desteği
- + Tamamen ücretsiz ve sınırsız kullanım
- + Açık kaynak kodlu
VirtualBox Eksi Yönleri
- - Her kullanıcıya hitap etmeyen komplike kullanım özellikleri
VirtualBox bilgisayarınızda sanal işletim sistemleri kurmanızı sağlayan açık kaynak kodlu ücretsiz bir yazılımdır. Windows, Linux, Macintosh ve OpenSolaris gibi işletim sistemleri dışında tanınmış ücretsiz işletim sistemlerinde de sorunsuz şekilde çalışan VirtualBox, sürekli geliştirilerek özellikleri artan bir yazılım.
Programla bilgisayarınıza birden fazla işletim sistemini küçük programcıklar gibi kurarak denemeler yapabilirsiniz. Çok fazla farklı işlemi aynı bilgisayarda yapanlar ve özellikle yeni programları denemeyi sevenlerin tercih ettiği programla sanal işletim sisteminizi kolayca kurabilirsiniz.
Kuracağınız sanal işletim sistemleri sayesinde her türlü programı rahatlıkla deneyebilir ve oluşabilecek herhangi bir sıkıntıda kendi kullandığınız sisteme zarar vermemiş olursunuz.
Farklı işletim sistemlerini denemek isteyenlerin ve yazılım denemeleri yapanların bilgisayarlarında mutlaka kurulu olması gereken bir yazılım olan VirtualBox, tüm kullanıcıların program arşivlerinde yer alması gereken bir yazılım.
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VirtualBox 5.1.4 için ali öztürk dedi ki;
debian 64 bit için yok nası ekleyebilirim
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VirtualBox 5.0.12 için hata dedi ki;
Unable to load R3 module f:\VirtualBox/VBoxDD.DLL (VBoxDD): GetLastError=1790 (VERR_UNRESOLVED_ERROR).
Sonuç Kodu:
E_FAIL (0x80004005)
Bileşen:
ConsoleWrap
Arayüz:
IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
hatası var ne yapmalıyım
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VirtualBox 4.3.28 için Ziyaretçi dedi ki;
slm bu sanalsal alemde cok güzel pram
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5- VirtualBox 4.3.26 için Abdul Samet Yildirim dedi ki;
Emeği Geçen Herkese Teşekkürler
Saygılarımla
Abdul Samet YıldırımArtı Yönleri: Kullanışlı Eksi Yönleri: İleri Düzey Kullanıcılar İçin Tasarlamış Bir Program Olması, Bazen Hata Mesajları Göstermesi
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5- VirtualBox 4.3.26 için Kastanyet dedi ki;
Sanal İşletim Sistemi Olarak Windows 10 Technical Prewiev Oluşturdum Bir Zararı Olmaz DimiArtı Yönleri: Ücretsiz ve Tümleştirme Özelliklerinin Olması Mükemmel Bişey Eksi Yönleri: Bu Programı Kullandığım Zaman Bazen Kendimi Teknoloji Özürlü Sanıyorum
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 119 / 91,607
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Oracle
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