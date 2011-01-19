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VirtualBox
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VirtualBox

5.1.14 (Windows)
VirtualBox İndir Hemen İndir

117.61 MB
Editör Puanı: 5/5
5

14 Kullanıcı: 4.8/5

4.8
VirtualBox Örnek Ubuntu Arayüzü
VirtualBox Artı Yönleri
  • + Çoklu platform desteği
  • + Tamamen ücretsiz ve sınırsız kullanım
  • + Açık kaynak kodlu
VirtualBox Eksi Yönleri
  • - Her kullanıcıya hitap etmeyen komplike kullanım özellikleri
Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

VirtualBox bilgisayarınızda sanal işletim sistemleri kurmanızı sağlayan açık kaynak kodlu ücretsiz bir yazılımdır. Windows, Linux, Macintosh ve OpenSolaris gibi işletim sistemleri dışında tanınmış ücretsiz işletim sistemlerinde de sorunsuz şekilde çalışan VirtualBox, sürekli geliştirilerek özellikleri artan bir yazılım.

Programla bilgisayarınıza birden fazla işletim sistemini küçük programcıklar gibi kurarak denemeler yapabilirsiniz. Çok fazla farklı işlemi aynı bilgisayarda yapanlar ve özellikle yeni programları denemeyi sevenlerin tercih ettiği programla sanal işletim sisteminizi kolayca kurabilirsiniz.

Kuracağınız sanal işletim sistemleri sayesinde her türlü programı rahatlıkla deneyebilir ve oluşabilecek herhangi bir sıkıntıda kendi kullandığınız sisteme zarar vermemiş olursunuz.

Farklı işletim sistemlerini denemek isteyenlerin ve yazılım denemeleri yapanların bilgisayarlarında mutlaka kurulu olması gereken bir yazılım olan VirtualBox, tüm kullanıcıların program arşivlerinde yer alması gereken bir yazılım.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
119 / 91,607
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Oracle

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