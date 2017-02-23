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ViRVi: Türkiye'nin İlk ve Tek Para Ödüllü Yarışma Uygulaması

ViRVi Uygulaması 75 Bin İndirmeyi Geçti

Türkiye’nin ilk ve tek para ödüllü yarışma uygulaması ViRVi, sesine güvenen herkesi davet ediyor. Android ve iPhone kullanıcılarının ücretsiz üyelik oluşturarak katılabildiği sosyal platformda birinciye single albüm çıkarma sözü veriliyor.

Genç yeteneklere şans veren geniş bir sosyal platform olarak öne çıkan ViRVi (Viral + Video), katılımcılara farklı kategorilerde yarışma fırsatı veriyor. Ağırlıklı olarak gençlerin bulunduğu platformda birçok video yer alıyor. Videosu 500 beğeniyi aşan 32 yarışmacı (7’sini jüri seçiyor) arasından birinci çıkmayı başaran kişi büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmanın birincisine single albüm çıkarma, klip ve fotoğraf çekimi sözü veren ViRVi, birinciliği alamayan kişileri de boş göndermiyor.

Instagram veya Facebook üzerinden üye olunabilen platformda kullanıcılar dilerlerse sesini beğendikleri yarışmacılara destek te olabiliyor. Arkadaş ekleme, arkadaş aktivitelerini izleme, son eklenen videoları izleme ve oylama, yarışmaları takip etme özellikleri de mevcut.

Siz de sesinize güveniyor veya cover dinlemekten hoşlanıyorsanız aşağıdaki bağlantılardan ViRVi uygulamasını Android ve iPhone telefonunuza indirip platforma üye olabilirsiniz.

İndir
ViRVi Android
ViRVi Android Android İçin Para Ödüllü Yarışma Uygulaması

İndir39 MB
ViRVi iOS
ViRVi iOS iPhone İçin Para Ödüllü Ses Yarışması Uygulaması

Yerli Uygulama BrandFace, Her Hafta 1000 Lira Kazandırıyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 23.02.2017

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