ViRVi, genç yeteneklerin kendilerini gösterebilecekleri sosyal bir platform. Türkiye’nin ilk ve tek para ödüllü yarışma uygulaması özelliğini taşıyan ViRVi, katılımcılara birden fazla kategoride video çekme imkanı tanıyor. Siz de ses yarışmasında kendinizi göstermek istiyorsanız Android telefonunuza ücretsiz indirin; videonuzla katılın.

Farklı kategorilerde para ödüllü ses yarışmalarının düzenlendiği, gençlere yönelik hazırlanmış farklı bir uygulama olarak karşımıza çıkan ViRVi, Facebook veya Instagram aracılığıyla üyelik kabul ediyor. Platforma üye olduktan sonra kendi videonuzu çekip katılabildiğiniz gibi sesini beğendiğiniz kişilerin videolarına beğeni atıp destek olabiliyorsunuz.

Sosyal ağ formunda para ödüllü yarışma uygulaması olan ViRVi, birinci olan kişiye single albüm çıkarma sözü veriyor. Ancak bunun için videonuzun 500 beğeniyi geçmesi ve 7’si jüri tarafından eklenen 32 yarışmacı arasından birinci çıkmanız gerekiyor. Single albümün yanında klip ve fotoğraf çekimi de yapılıyor.