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ViRVi
TamindirMobilEğlenceViRVi - IPhone İçin Para Ödüllü Ses Yarışması Uygulaması

ViRVi

(iOS)
ViRVi İndir Hemen İndir

39 MB
Editör Puanı: 4/5
4
ViRVi
ViRVi
ViRVi
ViRVi
ViRVi

ViRVi: Birinci olana single albüm, klip ve fotoğraf çekimi

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

ViRVi, Android platformunda para ödüllü yarışma uygulaması olarak dikkat çekiyor. Daha çok gençlerin katılım gösterdiği sosyal ağ tabanlı yarışma uygulamasında farklı kategoriler yer alıyor. Videosu en çok beğenilen isim, jüri tarafından da birinci seçilirse single albüm çıkartılıyor.

Türkiye’deki ilk ve tek para ödüllü ses yarışma uygulaması olarak öne çıkan ViRVi’ye ücretsiz üyeliğinizi Facebook veya Instagram hesabınızla giriş yaparak gerçekleştirebiliyorsunuz. Platforma üye olduktan sonra kategori seçimi yapıp videonuzu çekiyorsunuz. Videonuz beğenilirse jürinin karşısına çıkıyorsunuz. Jüriden de geçer not alırsanız size single albüm çıkarılıyor, klip ve fotoğraf çekiliyor. Büyük ödül single albüm olsa da teselli ödülleri de var.

ViRVi’ye kendiniz katılabildiğiniz gibi katılımcılara destek olmak için de bulunabilirsiniz platformda. Sesinden etkilendiğiniz kişilerin videolarına beğeni atarak kazanma şanslarını artırabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 8.1 ve üzeri
Üretici:
Vivi Yazilim ve Teknoloji Hizmetleri AS
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