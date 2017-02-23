ViRVi, Android platformunda para ödüllü yarışma uygulaması olarak dikkat çekiyor. Daha çok gençlerin katılım gösterdiği sosyal ağ tabanlı yarışma uygulamasında farklı kategoriler yer alıyor. Videosu en çok beğenilen isim, jüri tarafından da birinci seçilirse single albüm çıkartılıyor.

Türkiye’deki ilk ve tek para ödüllü ses yarışma uygulaması olarak öne çıkan ViRVi’ye ücretsiz üyeliğinizi Facebook veya Instagram hesabınızla giriş yaparak gerçekleştirebiliyorsunuz. Platforma üye olduktan sonra kategori seçimi yapıp videonuzu çekiyorsunuz. Videonuz beğenilirse jürinin karşısına çıkıyorsunuz. Jüriden de geçer not alırsanız size single albüm çıkarılıyor, klip ve fotoğraf çekiliyor. Büyük ödül single albüm olsa da teselli ödülleri de var.

ViRVi’ye kendiniz katılabildiğiniz gibi katılımcılara destek olmak için de bulunabilirsiniz platformda. Sesinden etkilendiğiniz kişilerin videolarına beğeni atarak kazanma şanslarını artırabilirsiniz.